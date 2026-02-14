Día de San Valentín: arreglos florales desde S/30 y ventas al por mayor en mercado Piedra Liza

Los arreglos más solicitados oscilan entre 40 y 80 soles en el mercado Piedra Liza. Foto: Composición LR / Francisco Erazo, La República

Con motivo del Día de San Valentín, los puestos del mercado Piedra Liza se llenan de color y aromas florales, ofreciendo una amplia variedad de arreglos para quienes buscan sorprender a sus seres queridos.

La República recorrió los puestos del mercado de flores y pudo constatar que los arreglos se pueden encontrar desde 30 soles. Con ese monto, los compradores acceden a un detalle pequeño que incluye una rosa y un globo de helio en forma de corazón.

Los arreglos más solicitados oscilan entre 40 y 80 soles. Entre los más vendidos destacan los de girasoles, tulipanes, rosas y lirios, que son los preferidos por el público en esta temporada.

El arreglo más costoso puede alcanzar los 170 soles. Además, se ofrecen globos de helio con frases alusivas como “Feliz San Valentín”.

Además, los comerciantes del mercado reportan una alta demanda en ventas al por mayor, dirigidas a negocios, florerías y eventos especiales. "Desde la noche del día de ayer (13 de febrero) empezaron las ventas. Sí hay movimiento el día de hoy", comentó una comerciante.

La atención inició desde las 4 de la mañana, principalmente con la llegada de comerciantes y clientes que realizan compras al por mayor.