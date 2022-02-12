Las frases y saludos por San Valentín siempre demostrarán lo bello que son para ti tus amigos y pareja. Foto: El Popular/ Carlos Contreras

Las frases y saludos por San Valentín siempre demostrarán lo bello que son para ti tus amigos y pareja. Foto: El Popular/ Carlos Contreras

Frases y tarjetas románticas para compartir en San Valentín. Expresa todo tu amor y cariño a tu pareja o amigos este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad 2026 con la siguiente lista de mensajes emotivos. Recuerda que enviar un saludo con deseos románticos por WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok alegrará el día de las personas que más amas.

Te compartimos una lista de frases perfectas de amor y compañerismo creadas por escritores, citas de películas y mucho sentido del humor. Recuerda que puedes obsequiar un tarjeta o declarar tu mensaje de San Valentín en tu cita o cena romántica a tu pareja.

Frases de amor para dedicar en el San Valentín 2026

Me encanta mi vida, porque mi vida eres tú.

Amar es un verbo que funciona mejor en plural.

Amar es avanzar juntos hacia la misma dirección.

Y desde aquel instante todas las canciones de amor hablan de ti.

En este Día de San Valentín, te envío una rosa, un beso delicioso y mi corazón para ti.

Eres la página más hermosa que el destino ha decidido escribir en mi vida. ¡Feliz San Valentín!

Frases para enviar a tu ser amado este San Valentín 2024. Foto: composición LR

Frases de canciones románticas por el Día de los Enamorados 2026

“Tu amor me parte en dos el occidente. Me clava de repente, y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma” (Juan Luis Guerra - “Frío, Frío”).

“Qué placer tenerte, quiero amanecer siempre en tu mente y también presente, que cada noche sea diferente. Un gran amor, eso dice la gente” (Greeicy - “Los besos”).

“Mi condición; enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. Cuánto te extraño” (Sebastián Yatra - “Pareja del año”).

“Cuando te vi también sentí lo mismo. El tiempo se detuvo para mí, llegó el amor sin pedir permiso y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti” (Tercer Cielo - “Enamorados”).

“Acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior” (Alex Ubago - “Me muero por abrazarte”).

“Cada mañana es un refugio y cada paso en la distancia me hace marcas en la piel. En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento. Eres el ángel de mi cuento, eres mis ganas de vivir” (Gianmarco - “Lejos de ti”).

“Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería a por ti” (Karol G - “Ocean”).

Las tarjetas más bonitas para el 14 de febrero 2024 y la celebración de San Valentín. Foto: composición LR

Mensajes por el Día del Amor y la Amistad 2026

En un abrazo tuyo es donde quisiera quedarme a vivir... para siempre.

Algunos descubren un tesoro, otros ganan la lotería, pero yo te conocí...

Eres tú mi pasado, mi presente y mi futuro. Ayer te quise, hoy te amo, mañana seguiré adorándote.

Desde que te conocí, voy con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y mi corazón no se separa del tuyo.

Mis brazos siempre estarán abiertos para acompañarte en las buenas y en las malas. ¡Feliz 14 de febrero!

Este 14 de febrero quiero que sepas que solo soy para ti, que mi corazón es tuyo y todos mis pensamientos guardan tu aroma desde nuestra primera vez.

Las tarjetas más bellas para enviar a tu pareja en San Valentín 2024. Foto: composición LR

Frases de películas románticas para San Valentín

“Te lo prometo… No importa dónde estemos en este mundo… Te prometo que nos encontraremos otra vez” (Your Name).

“Tal vez te ayude el saber que en las pocas horas que pasamos juntos, nos amamos por toda una vida” (Terminator).

“Prefiero haber tenido un aroma de su cabello, un beso de su boca o un roce de su mano… a una eternidad sin ello” (City of Angels).

“Parece que todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a ti” (Los puentes de Madison).

“No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida. Ahora soy feliz porque te quiero” (Hechizo del tiempo).

Frases de amor y cariño en el Día de San Valentín 2024. Foto: composición LR

Frases de San Valentín para enviar por WhastApp

No hay historia más auténtica que la nuestra. ¡Feliz Día de San Valentín !

! La luna es testigo de nuestras noches de amor y pasión. Por muchas más, te amo.

Nuestro amor es como un jardín. Cuanto más los regamos, más crecen las flores en él.

Mi único deseo eres tú. Se lo pido a cada estrella, a cada átomo del universo y hoy a ti.

Este es el primer de muchos San Valentín que quiero celebrar contigo. ¡Feliz 14 de febrero!

Te amo. No encuentro palabras para expresar toda la gratitud que tengo por haberte encontrado.

Tarjetas gratis de amor para San Valentín 2024. Foto: composición LR

Frases de San Valentín para compartir en Facebook

Estoy tan contento por la llegada del San Valentín que me encantaría que esta celebración durará más tiempo, pues en todos lados puede sentirse mucho romanticismo.

Llega San Valentín y por todos lados hay parejas muy felices y amigos contentos celebrando lo maravilloso que el amor y la amistad. Un fuerte abrazo para todos.

Pasé por tu muro para dejarte este saludo de San Valentín. No importa si tienes pareja o no, igual tienes que celebrar pues tienes amigos que siempre estarán dispuestos a todo por ti.

El amor verdadero sí existe, lo que pasa es que a veces tarda en llegar. No pierdan las esperanzas que algún día encontrarán a la persona indicada. ¡Feliz San Valentín!

¡Feliz día de la amistad! Me encuentro lejos de mis amigos de toda la vida, pero a través de este mensaje quiero saludarlos y decirles que siempre los tengo presentes.

Frases en inglés para dedicar en San Valentín

¿No sabes o estás aprendiendo inglés y te gustaría dedicarle un mensaje bonito a tu pareja? Te ayudamos con la siguiente lista de frases en inglés para regalar a tu pareja:

My heart is all yours.

I love all the adventures we have together.

Together, with you, is my favorite place to be.

I couldn’t ask for a more wonderful partner than you.

Wishing the sweetest, happiest day to my beautiful Valentine.

Especially today, I hope you feel how much I love you and how grateful I am to have you in my life.

Deseos de San Valentín para relaciones nuevas

Solo aquellos que lo han vivido, saben que existe el amor a primera vista.

Lo bello de nuestro no lo compartimos por redes sociales porque cuando somos felices no estamos en línea. ¡Feliz día!

Llegaste en el momento más duro para llenar mi corazón con el más dulce amor. ¡Feliz San Valentín!

Este es nuestro primer San Valentín. Quiero celebrarlo contigo siempre. Gracias por abrir tu alma a esta aventura.

Antes que celebrar tu amor, festejo tu amistad incondicional; porque tuve la dicha de enamorarme de mi mejor amigo. ¡Feliz 14 de febrero!

Frases para el Día del Amor y la Amistad

Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo.

El amor verdadero no tiene final feliz. El amor verdadero no tiene final.

Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única.

Hay siempre un poco de locura en el amor. Mas también hay siempre un poco de razón en la locura.

¡Feliz San Valentín! Según el médico, mi diagnóstico es sencillo y sin remedio: estoy enamorado de ti.

Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños.

En asuntos del amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos; los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca.

Frases de San Valentín para Twitter

Me encanta tu perfume, hueles al amor de mi vida.

Fuiste, eres y siempre serás mi más hermosa casualidad.

No sé hacia dónde vamos, lo que sé es que quiero ir contigo.

El amor no necesita ser entendido, solo necesita ser demostrado.

Me gusta lo difícil, me atrae lo complicado y me enamoro de lo imposible.

Mensajes cortos y bonitos por San Valentín

En un beso, sabrás todo lo que he callado.

Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano.

Un amigo es aquel que sabe todo de ti y, a pesar de ello, te quiere por lo que eres.

Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un ¨te quiero¨, siempre habrá un amigo.

La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, al mejor amigo hay que salvarlo como sea.

Frases para amigos por San Valentín

El amor es como una flor; la amistad es como el árbol que la cobija.

Las mejores amigas siempre te dirán la verdad aunque duela. ¡Gracias!

El amor es como una flor; la amistad es como el árbol que la cobija.

El mejor amigo es alguien que te da libertad para ser libre, ser tú mismo. ¡Feliz 14 de febrero!

La verdadera amistad es como la esencia de la salud. Su valor rara vez se conoce hasta que se pierde.

Frases célebres por San Valentín

“Ama un solo día y el mundo habrá cambiado”, Robert Browning.

“Hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas”, Voltaire.

“Siempre gana quien sabe amar”, Hermann Hesse.

“Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos”, Bertrand Russell.

“Hay muchos tipos de amor en este mundo, pero nunca el mismo amor dos veces”, Scott Fitzgerald.

Deseo de San Valentín para redes sociales

¿Por qué estoy alegre? La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú.

El amor es como la guerra. Fácil empezar, pero muy difícil de parar.

¿Por qué te amo? Porque sin intentar cambiar nada en mí llegaste y lo mejoraste todo.

Amar profundamente a alguien nos da fortaleza. Sentirse amado, en cambio, da luz y valor.

Mi condición: enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año. Cuánto te extraño.

Hermosas frases de San Valentín para un amigo que está lejos

A pesar de que un enorme océano nos separe, tenemos una amistad que es más grande que cualquier obstáculo y que nos mantendrá unidos a través de la distancia. ¡Feliz día de la amistad, querido amigo!

Aquí todos te extrañamos porque te queremos mucho. Por eso, en este día la amistad te enviamos un saludo con todo nuestro cariño y nuestros mejores deseos. ¡Feliz Día de la Amistad!

Es hermoso como nuestra amistad continua tan vigente como siempre, aún a pesar de que estés al otro lado del mundo. ¡Te deseo un muy feliz día de la amistad!

Amiga querida, tú sabes que eres como una hermana para mí y por eso aunque te hayas ido muy lejos te sigo queriendo mucho. ¡Feliz día del Amor y la Amistad!

Solo una verdadera amistad, como la que existe entre ambos, puede seguir adelante a pesar de la distancia, por eso te quiero felicitar en este día de la amistad.

Bonitas frases de San Valentín para un amigo que esté enfermo

Amigo, nadie está libre de sufrir alguna enfermedad, el que no pasa por eso hoy, quizás pase mañana. Ahora es momento de pelear y no dejar de hacerlo hasta que salgas campante de esto. Sé que puedes hacerlo y no me cabe duda porque eres el mejor. Un fuerte abrazo. ¡Feliz Día de la Amistad!

Amiga de mi corazón, estas líneas son para hacerte saber que cuentas con mi compañía cuando sea y cuando lo deseas. Sé que estás pasando por un momento delicado de salud, pero recuerda que siempre me tienes a mí para escucharte y darte amor.

No tienes idea de la sorpresa que me causó enterarme de tu enfermedad, porque siempre te he visto como una persona imbatible, sin miedo a nada. Quiero que sepas que cuentas con mi amistad para cualquier cosa que precises. Te quiero mucho y te apoyo al cien por ciento. Sé que saldrás de esta, porque la gente buena como tú es la que más se necesita.

Yo estaré aquí, a tu lado, y no me moveré hasta que podamos salir los dos caminando por esa puerta. Sé perseverante y verás como el Señor te recompensará con creces. ¡Feliz día de la amistad, querido amigo!

Frases de películas románticas para compartir por San Valentín

“Los lugares en que he estado y las fotos que he hecho en mi vida me han llevado hasta ti” – Los puentes de Madison.

“Te quiero, te quise desde el momento en que te vi. Te quise incluso antes de verte por primera vez” – Un lugar en el sol.

“Si quieres amor verdadero, esto es lo que hay. Así es la vida. No será perfecto, pero es real” – Antes del anochecer.

“Quiero pasar el resto de mi vida con alguien.. Y quiero que el resto de mi vida empiece ya” – Cuando Harry encontró a Sally.

“Para mí, eres perfecta” – Love Actually.

Frases de San Valentín para los enamorados

Nos amamos tanto que el amor está celoso de nosotros.

Te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo.

El amor es el mago que saca al hombre de su propio sombrero.

Mi plan no era enamorarme,pero me sonreíste y lo arruinaste.

Mejor haber amado y perdido que no haber amado jamás.

¡Happy Valentine's day! Frases bonitas en inglés para enviar a tu novio o novia