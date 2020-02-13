Un regalo acompañado de una carta y mucho amor es una combinación ideal por el Día de San Valentín. Foto: La República

San Valentín se celebra hoy 14 de febrero y aún estás a tiempo de hacer uso de las mejores frases para un inolvidable Día de la Amistad y el Amor. Siempre es el momento ideal para dedicar mensajes a los amigos o pareja (ya sea entre enamorados, novios o esposos). Una manera de expresar amor hacia tus seres queridos es con dedicatorias para dar a conocer en palabras todo lo que sientes por ellos.

Si tienes pensado dar un regalo por San Valentín o necesitas algunas frases de amor que sean reflexivas y románticas para acompañar aquel sentido escrito que brotó desde el fondo de tu ser, puedes servirte de las que seleccionamos en esta nota. Podrás elegir entre las que son para felicitar a tu novio/a, amigos o esposo/a.

Las siguientes reflexiones sobre el amor pueden inspirarte también para la creación de una carta romántica, un detalle no cotizado que puede calar en el fondo del corazón de tu pareja.

Podrás enviar algunas de estas emotivas frases a través de mensajes rápidos por redes sociales, y así evitarás quedar corto o como una persona indiferente por el Día de San Valentín.

Frases por el Día de la Amistad 2026

Este 14 de febrero, no pierdas la oportunidad para enviar mensajes con frases bonitas para demostrar lo mucho que te interesa tu pareja o amistad. A continuación, podrás leer algunas dedicatorias para desear un Feliz Día de San Valentín.

Cupido se demoró conmigo, pero no me puedo quejar porque ha hecho un trabajo espectacular. ¡Te amo demasiado y te deseo un feliz San Valentín!

Siento que a tu lado florece mi mejor versión porque tú eres la más sublime inspiración. ¡Feliz Día del Amor!

Mi novia amada, te deseo un bello Día de San Valentín, gracias por cada vivencia compartida y por darme lo mejor de ti.

Mi amor, eres la única persona que me entiende y siento que junto a ti el mundo es un lugar más feliz. ¡Te deseo un lindo San Valentín!

Amar es aprender a leer los pensamientos del otro sin decir una palabra, solo entender que necesita y ser feliz.

¡Mi amor infinito y siempre será tuyo por siempre, amor! Te amo para toda la vida.

Si el tiempo me permitiera volver hacia el pasado, jamas cambiaría nada por miedo a perderte, amor.

El cielo no está lejos si tú estás a mi lado, nada se hace imposible cuando estamos juntos. Todo el amor del mundo ti mi amada.

Quiero que hoy en especial te sientas muy amado y que celebremos San Valentín juntos, siempre amándonos.

En mis sueños te tengo, en mis días te veo, en mis noches te siento y para toda mi vida te quiero.

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero yo sin perderte ya sé lo que tengo: a la mujer más linda por la que me pierdo.

Frases para el Día de los Enamorados

Esta fecha especial no es solo para las personas que tienen pareja, ya que es el Día del amor y la amistad. Por ello, no dudes en elegir la frase que más te gusta y enviárselo a tus mejores amigos o pareja.

Las flores de mi jardín, florecen en primavera, pero mi amor por ti, florece la vida entera.

Cuando el amor no es locura, no es amor.

Yo te quiero para siempre, pero siempre es hoy.

Si tu vida depende de mi amor, vas a existir más allá de la vida, porque mi amor es infinito.

La pareja perfecta no es la que no tiene problemas, es la que a pesar de los obstáculos, siempre permanece unida.

Ten en cuenta que el gran amor así como los grandes logros, requieren grandes riesgos.

¿Por qué te quiero…? Porque sin intentar cambiar nada en mí, justamente llegaste y lo cambiaste todo.

Si tuviera que elegir entre amarte y respirar, me gustaría utilizar mi último aliento para decir: ¡Te amo!

Una de las cosas más bellas del mundo es encontrar a alguien que solo con un poquito de su tiempo mejore todo tu día.

Te amo más que nada en esta vida. ¡Feliz día de los enamorados!

Si pronunciara las palabras más bellas en el mundo, nunca podría expresar todo lo que siento por ti. Es algo que va más allá de la imaginación y que sólo un corazón apasionado puede sentir. ¡Te quiero!

Eres la página más bella que el destino ha escrito en mi vida. ¡Feliz día de los enamorados!

Frases de San Valentín para enamorar

Saluda a tus amistades por redes sociales con la frase o dedicatoria corta en donde expreses tus sentimientos hacia ellos.

Que importante que es la amistad en la vida de todos, contar con una amiga que te escuche y comprenda las cosas que pasan en tu vida.

Sin tu amistad mi corazón estaría vació, mi alma sin alegría. Gracias por ser mi cómplice en todas mis locuras querida amiga mía.

La amistad que hoy tenemos en tan pura como agua de manantial, amo que seas mi amiga. ¡Feliz día querida hermana!

La amistad que tenemos es nuestro tesoro que amamos y cuidamos, porque amistad como la nuestra no encontraremos jamas. ¡Felicidades amiga del alma!

La amistad es compartir los mejores momentos de tu vida con un amigo como tú.

Noches y mañanas hablando y riendo hacen de nuestra amistad algo eterno. Feliz día amigo.

Tus verdaderos amigos los conoces cuando estas en problemas y tú amiga siempre estuviste a mi lado.

Nuestra mirada es el comienzo de la más maravillosa amistad que podíamos soñar juntas.

Frases de San Valentín

Cada día es nuestro amor lo que nos impulsa a seguir adelante, incluso después de una discusión nos anima a hacer las paces y seguir amándonos. ¡Felicidades en este San Valentín!

En el Día de los Enamorados te quiero decir gracias por esta increíble aventura que comenzó el día en el cual aceptaste ser mi novia. ¡Felicidades!

Soñé contigo durante muchos años y ahora que estás a mi lado mi felicidad es completa. Mi bella princesa, ¡Feliz Día de los Enamorados!

Tengo muchos lindos detalles preparados para ti, con todo mi amor, porque deseo que tengas el más Feliz Día de San Valentín.

Me encanta reír a tu lado, me fascina tener sueños en común contigo y me llena de muchas ilusiones pensar en nuestro futuro juntos. ¡Celebremos un lindo Día del Amor!

En este día olvidémonos de todas nuestras preocupaciones y concentrémonos únicamente en celebrar el amor que nos une. ¡Feliz Día, mi corazón!

Que rápido que pasa el tiempo, un nuevo San Valentín está esperando por nosotros y yo espero por ti con los brazos abiertos y con todo mi amor para entregarte. ¡Feliz Día!

Frases de San Valentín para amor de mi vida

Amor de mi vida, sé que este amor que nos tenemos es lo más maravilloso que le podíamos pedir a la vida, y que caminar juntos por este mundo nos da la felicidad, que es completa, cuando nos miramos.

Sé que eres menos efusivo que yo para celebrar estas fechas, pero también sé que las disfrutas si pasamos un día tranquilo tú y yo. Así será corazón mío, feliz San Valentín.

Desde que estamos juntos nos hemos convertido en el mundo del otro, porque todo lo que hacemos lo hacemos así, en compañía, en concordancia.

Si tengo que decirle a alguien qué es lo que más significado tiene en mi vida debo declarar que tú, amor mío.

Hoy no sé qué haría sin ti. Te deseo el mejor San Valentín a lado mío, la mujer que te ama y que lo da todo por ti.

Por eso, este 21 de septiembre, cruzo los dedos para que seamos muy felices, y que la luz del Señor nos ilumine. Te amo.

Por eso quiero que festejemos este San Valentín con alegría, como hemos hecho siempre. Feliz día del amor.

Frases de San Valentín en inglés

“Happy Valentine’s Day, Gorgeous.”

“Wishing the sweetest, happiest day to my beautiful Valentine.”

“Tonight is all ours. I can’t wait to celebrate with you.”

“Especially today, I hope you feel how much I love you and how grateful I am to have you in my life.”

“You take my breath away. Always.”

“I couldn’t ask for a more wonderful partner than you.”

“My heart is all yours.”

“Thanks for being you and for being mine.”

“I love all the adventures we have together.”

“God is good. I know because he gave me you to love.”

Mensajes de amor del Día de San Valentín 2026

“Hoy que me siento enamorada por vez primera quiero que sepas que cada día que pasa siento que eres el hombre de mi vida. He puesto en ti todos mis sueños, mis ilusiones y mi amor. Con todo cariño te deseo un lindo día del amor.”

“Jamás pensé que llegaría el amor a tocar mi corazón. Siento que contigo soy inmensamente feliz, que nada me faltará, que estamos hechos el uno para el otro y más. Dichoso yo de tenerte en mi vida. Felicidades en el día del amor.”

“No tengo palabras para decirte, mi amorcito lindo, cuán enamorada estoy de ti. Quiero que sepas que es primera vez que me sucede esto pues nunca antes había amado como te estoy amando. Muchas felicidades en el día del amor.”

“Me siento feliz de haberte entregado mi corazón y de disfrutar juntos este día del amor. Llegaste a mi vida cuando menos lo imaginé y lo más bello es que te quedaste para siempre. Felicidades en el día del amor, hoy y siempre. Te quiero mucho.”

“Cuando te conocí sentí como un flechazo de amor que tocó mi corazón. Sentí que mis sueños se habían hecho realidad, que la mujer de mis sueños había llegado a mi vida. Es increíble todo lo que siento por ti. Felicidades en el día del amor.”

“No bastan las palabras para expresarte cuanto estoy enamorada de ti. Para mí eres como un sol que alumbra todos mis días y como una estrella que alumbra todas mis noches. Te adoro y quiero desearte el mejor día del amor.”

Imágenes con frases por Día de San Valentín

Las mejores imágenes por San Valentín y el Día del Amor y la Amistad. Foto: 365 imágenes bonitas

Las mejores imágenes por San Valentín y el Día del Amor y la Amistad. Foto:

Día de San Valentín: conoce las mejores opciones para comprar en línea

Como cada año, septiembre saca nuestro lado más romántico y tierno. A puertas del Día de San Valentín, muchos se dedican a la ardua tarea de encontrar el detalle ideal para sorprender a esa persona especial y, en la actualidad, Internet se ha convertido en el aliado perfecto para comprar el regalo perfecto sin tener que salir de casa.

Para los geeks : entre las mejores alternativas están los relojes inteligentes, baterías portátiles para el smartphone, selfie sticks, accesorios para la computadora o una llamativa funda para el teléfono.

: entre las mejores alternativas están los relojes inteligentes, baterías portátiles para el smartphone, selfie sticks, accesorios para la computadora o una llamativa funda para el teléfono. Para los melómanos : sin duda, la música une personas, por lo que un par de audífonos o un parlante portátil siempre será un valioso detalle, así como también lo será el disco de su banda favorita o un clásico en vinilo.

: sin duda, la música une personas, por lo que un par de audífonos o un parlante portátil siempre será un valioso detalle, así como también lo será el disco de su banda favorita o un clásico en vinilo. Para los viajeros : desde mochilas de trekking y estuches personalizados para el pasaporte, hasta cámaras GoPro y trípodes para el celular.

: desde mochilas de trekking y estuches personalizados para el pasaporte, hasta y trípodes para el celular. Para los deportistas : las pulseras deportivas, los sets de pesas o un mat de yoga serán sus aliados perfectos. Si practica algún deporte en específico, podrás obsequiarle algún artículo relacionado, como pelotas de futbol, chimpunes, patines o tabla de surf.

: las pulseras deportivas, los sets de pesas o un mat de yoga serán sus aliados perfectos. Si practica algún deporte en específico, podrás obsequiarle algún artículo relacionado, como pelotas de futbol, chimpunes, patines o tabla de surf. Para los amantes de la lectura : un buen libro siempre es bienvenido y la variedad de opciones es infinita.

: un buen siempre es bienvenido y la variedad de opciones es infinita. Para los románticos tradicionales: si apuestas más por lo clásico, un arreglo de flores, peluches o una caja de chocolates podrán convertirse en tu mejor aliado para conquistar

Frases de amor en idiomas nativos en San Valentín

Frases de San Valentín en Awajún

Te amo: Anéajame

Anéajame Yo también te amo: Wishakam Anéajame

Wishakam Anéajame Siempre te amaré: Tukeé aneéttajame+

Tukeé aneéttajame+ Te extraño: Jikámajame

Jikámajame Estoy feliz: Shíig anéajai

Shíig anéajai Sonríe: Dushigtajum

Frases de San Valentín en Aymara

Te amo, te quiero: Munsmawa

Munsmawa Tú y yo: Jumami nayampi

Jumami nayampi Te amo mucho, te quiero mucho: Wal musma

Wal musma Te extraño, tengo pena por tu ausencia: Jumatjam llakistha

Jumatjam llakistha Sin ti no viviría: Jam jumasm ukax janiw jakkiristti

Jam jumasm ukax janiw jakkiristti ¿Te puedo besar?: ¿Jamp’att’irismati?

¿Jamp’att’irismati? ¿Te puedo abrazar?: ¿Qhumantirismati?

Frases de San Valentín en Quechua

Te amo: Munakuykim

Munakuykim Te quiero: Kuyakuykim

Kuyakuykim Eres mi vida: Ñuqapa kawsaynimi kanki

Ñuqapa kawsaynimi kanki Te extraño: Ñuqa llakikuykim

Ñuqa llakikuykim Estás en mi corazón: Sunquypim apakuyki

Sunquypim apakuyki ¿Quieres estar conmigo?: Ñuqawan kayta munankichu

¿Qué frases dedicar a tu mamá por San Valentín?

Todas las personas sabemos que una madre simboliza el amor y la fuerza de ese sentimiento incondicional. Por ello, aquí te compartimos las mejores frases para dedicar a la mujer más importante de tu vida durante el Día del Amor y la Amistad:

El verdadero amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. ¡Feliz San Valentín, mamá!

Mamá, eres esa luz especial que siempre brilla, cuando los demás me han abandonado en la oscuridad. ¡Feliz día!

Te quiero, madre mía, te adoro y te amaré para toda la vida. Nunca dudes de lo que siento, aunque a veces no te lo demuestro, ni te lo diga.

Si de alguien debo estar orgullosa, es de ti mamá. Tienes un atractivo innato para con la gente, tu carisma, tus palabras y pensamientos, tu forma de actuar, de pensar, son muchos los atributos que te adornan, mamá. Te quiero mucho

Dios no podía estar en todas partes a la vez, y por eso creó a las madres. ¡Feliz San Valentín!

Gracias, mamá, por levantarme cuando caí, por apoyarme cuando no podía seguir, por ser mi ejemplo y por darme todo lo que tenías.

Amor es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad. ¡Feliz Día de San Valentín, mamá!

Eres mi dulce vitamina, desde que me trajiste al mundo no hay nada ni nadie que siempre este animándome para salir adelante en mis proyectos. Te quiero mucho mamá. Eres perseverante en lo que te propones y ese valor me estás inculcando para mi futuro. Gracias por darme lo mejor de ti.

Podría decir mil cosas de ti, pero lo único que sale de mi boca es ¡Gracias!

Madre en el jardín de mi vida eres la flor más linda, la más hermosa, la que más quiero, eres tú mi diosa.

Hoy quiero agasajarte con mis versos porque eres la mejor madre que existe en el planeta, mereces un galardón de oro. Con tus destrezas y tu paciencia para enseñarme las tareas me he convertido en una persona de bien. Gracias por tu apoyo y amor incondicional.

Yo te quiero tanto madrecita mía, que para mi afecto nunca habrá medida. Cuando me sonríes y cuando me besas, toda, toda el alma de dicha se llena.

Madre, cuando tus pensamientos están en nuestros corazones, nunca estamos lejos de casa.

Los regalos y atenciones que recibirás por hoy no serán suficientes para expresar el afecto y gratitud que tenemos tus hijos hacia la mejor mamá del mundo. ¡Feliz día de San Valentín!

Por enfrentarte al mundo sola, pero sin miedo; por el amor que albergas hacia tus hijos. Eres y serás un ejemplo de valentía, mamá.

Mensajes divertidos para corazones solitarios

Los enamorados tienen el 14 de febrero para celebrar. Los solteros tenemos los restantes 365 días. ¡Qué viva la soltería!

¡Qué viva la soltería! Quizá estoy soltero porque la soledad se enamoró de mí y no me quiere ver con nadie más que no sea ella.

La soltería se disfruta, el noviazgo se respeta y la barra libre se aprovecha.

Es San Valentín y aún no he comprado nada a mi perro.

mi perro. La soltería no se padece, se disfruta.

¿Cuáles son esas frases divertidas para dedicar este 14 de febrero 2026?

Perdona mi impuntualidad, me habría encantado haber llegado antes a tu vida.

No desayuno por pensar en ti, no como por pensar en ti, no ceno por pensar en ti, y no duermo porque tengo hambre.

Deberías llamarte Google: tienes todo lo que busco.

llamarte Google: tienes todo lo que busco. Soy dueño de todas estas frases de amor que te envío, incluso de aquellas que son de copiar y pegar.

¿Crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar?

Me gustas tanto como levantarme tarde. Me preocupa.

Eres el limón que amarga mi vida. Pero sin ti, mi ron no tiene sabor.

Espero que el hecho de que hayas borrado el historial de internet del ordenador signifique que has buscado y comprado un regalo de San Valentín para mí.

He aquí otro día de San Valentín juntos, en el que mi deseo de estar contigo es todavía más fuerte que mi deseo de disfrutar una vida de soltería.

San Valentín: ¿qué significado tiene regalar flores y chocolates?

En el caso de las flores, se cuenta que antes de que San Valentín, un sacerdote romano que casaba a las parejas de amantes a espaldas del emperador Claudio II, fuese ejecutado un 14 de febrero, logró curar la ceguera de la hija de uno de los guardias de la prisión donde lo encerraron. Ella, en agradecimiento, le plantó un almendro de flores, en especial rosas, como símbolo de su amor, amistad y gratitud.

Además de ser deliciosos, comer chocolates estimula la serotonina y las endorfinas, hormonas que producen felicidad y enamoramiento. Por ello, regalar chocolates tiene la intención de brindar felicidad y buenos momentos a esa persona especial para ti.

A pesar de las prohibiciones de los islamistas y el cierre de algunos mercados, muchos ciudadanos afganos festejaron San Valentín en la intimidad del hogar. Foto: AFP

¿Cuándo es el Día de San Valentín?

El Día de San Valentín se celebra en todos los países en fechas diferentes. En Colombia se festeja cada 21 de septiembre y recibe el nombre del Día del Amor y la Amistad y es una festividad en la que participan parejas o amigos. Esta efeméride se origina a raíz de un suceso que se dio durante el imperio romano.