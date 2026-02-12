HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de bomberos lograron controlar el siniestro
Crimen de ciudadana alemana en el Titicaca llega al cine internacional: “La Gringa y el Músico”

El estreno será este sábado 14 y domingo 15 de febrero. El responsable del crimen sigue libre sin responder ante la justicia.

El estreno será los días 14 y 15 de febrero. Foto: Liubomir Fernández, La Republica
El estreno será los días 14 y 15 de febrero. Foto: Liubomir Fernández, La Republica

La ciudadana alemana Aune Hartmann llegó al Perú y, en 2007, se afincó en la isla de Amantaní, en Puno. Tenía la ilusión de ayudar a los isleños para que tengan agua potable y se propuso conseguir donaciones. Durante su estadía, se enamoró del arpista isleño Olguín Pacompía Calsín, y juntos se fueron vivir a Copacabana (Bolivia), a orillas del Titicaca. Sin embargo, en diciembre de 2008, él la asesinó de una pedrada en la cabeza.

Olguín Pacompía fue detenido, estuvo varios días en prisión y luego recuperó su libertad. Las investigaciones determinaron que el dinero que había recaudado para ayudar a los comuneros fue robado por él después de quitarle la vida.

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Este caso llegó a la pantalla grande a través del documental "La Gringa y el Músico", el cual se estrenará gratuitamente en la ciudad de Puno los días 14 y 15 de febrero en cine Layqa, ubicado en el jirón los Álamos 181.

El director y productor, Roberto Pazos, recordó que él conoció a Hartmann y decidió abordar el tema porque su interés es que la justicia alcance al responsable del crimen. 

La producción demoró cuatro años porque se tuvo que rodar en cuatro países para entrevistar a testigos y amigos cercanos de la víctima. El film fue presentado en varios festivales.

“Puno era importante porque de alguna u otra manera se necesita que este caso que fue un escándalo en Puno en 2008 no se pierda en el olvido. Para lograr ello es cine trascendente”, precisó.

