HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?
Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?     Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?     Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?     
EN VIVO

¿Rospigliosi dejará de blindar a José Jerí? | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Trabajador de la ATU es atropellado por una motocicleta en la avenida Abancay mientras cruzaba la pista

El Controlador Operacional de Vía, Santiago Paredes Martínez, fue trasladado a una clínica tras el impacto. Se está verificando la gravedad de sus lesiones y las circunstancias del accidente.

Trabajador de la ATU fue atropellado por una moto en la avenida Abancay.
Trabajador de la ATU fue atropellado por una moto en la avenida Abancay. | Difusión | Composición LR

Un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) fue atropellado por una motocicleta mientras cruzaba la pista en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima. El hecho involucró al Controlador Operacional de Vía (COV) Santiago Paredes Martínez, quien realizaba sus labores en la zona al momento del incidente.

Según la información proporcionada por la entidad, la moto lineal con placa 8324-NC impactó al colaborador, quien fue auxiliado de inmediato y trasladado a una clínica local, donde viene siendo atendido. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La ATU informó que se encuentra recabando y verificando toda la información correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente. Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de su personal, que cumple funciones de control y fiscalización en las principales vías de la capital.

Comunicado de la ATU. Foto: ATU

Comunicado de la ATU. Foto: ATU

PUEDES VER: Conductor atropella a fiscalizador de Sutrán para evadir operativo en Puente Piedra

lr.pe

Casos de atropellos a trabajadores de la ATU

Este no es un caso aislado. En octubre de 2024, un fiscalizador de la ATU fue embestido por un bus de transporte informal en San Juan de Lurigancho cuando participaba en un operativo conjunto con la Policía; el conductor intentó evadir el control y fue detenido minutos después. El trabajador resultó herido y fue trasladado a una clínica, aunque se encontraba consciente y estable. A raíz de este caso, el Poder Judicial condenó en agosto de 2025 a más de seis años de prisión efectiva al chofer que causó el incidente.

Otro caso parecido ocurrió el 12 de febrero en Puente Piedra, pero con un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutrán). Este fue atropellado por un conductor informal que aceleró para evitar un operativo en la Panamericana Norte. El fiscalizador fue lanzado varios metros y sufrió un traumatismo intracraneal, por lo que permanece bajo observación médica, mientras la entidad presentó una denuncia penal por lesiones, fuga y violencia contra la autoridad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: candidato presidencial Carlos Espá propone eliminar la ATU y Sunedu

Elecciones 2026: candidato presidencial Carlos Espá propone eliminar la ATU y Sunedu

LEER MÁS
ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

ATU ofrece curso gratis para taxistas que incluye formación en inglés: así puedes inscribirte

LEER MÁS
Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

Peruana fue a renovar su DNI y descubrió que figuraba como casada desde hace 30 años con hombre que nunca conoció

LEER MÁS
Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

Mujer denuncia que departamento que sus padres compraron en Miraflores hace 15 años está en remate judicial por deuda de la constructora

LEER MÁS
Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

Minedu busca personal para año escolar 2026: trabaja en Lima o regiones con sueldos de hasta S/ 8.000

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alexander Callens prioriza su salud y revela de qué dependerá su regreso a la selección peruana: "No tengo pensado eso"

Partido Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX

Simulacro UNMSM 2026: conoce cuáles fueron las 5 carreras con menos postulantes en San Marcos

Sociedad

Simulacro UNMSM 2026: conoce cuáles fueron las 5 carreras con menos postulantes en San Marcos

Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

Senamhi alerta que lluvias de verano y bochorno continuarán en la costa en los próximos días: ¿hasta cuándo y qué regiones tendrán precipitaciones más fuertes?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por presunta destrucción de casonas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025