Trabajador de la ATU fue atropellado por una moto en la avenida Abancay. | Difusión | Composición LR

Un trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) fue atropellado por una motocicleta mientras cruzaba la pista en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima. El hecho involucró al Controlador Operacional de Vía (COV) Santiago Paredes Martínez, quien realizaba sus labores en la zona al momento del incidente.

Según la información proporcionada por la entidad, la moto lineal con placa 8324-NC impactó al colaborador, quien fue auxiliado de inmediato y trasladado a una clínica local, donde viene siendo atendido. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

La ATU informó que se encuentra recabando y verificando toda la información correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente. Asimismo, reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de su personal, que cumple funciones de control y fiscalización en las principales vías de la capital.

Casos de atropellos a trabajadores de la ATU

Este no es un caso aislado. En octubre de 2024, un fiscalizador de la ATU fue embestido por un bus de transporte informal en San Juan de Lurigancho cuando participaba en un operativo conjunto con la Policía; el conductor intentó evadir el control y fue detenido minutos después. El trabajador resultó herido y fue trasladado a una clínica, aunque se encontraba consciente y estable. A raíz de este caso, el Poder Judicial condenó en agosto de 2025 a más de seis años de prisión efectiva al chofer que causó el incidente.

Otro caso parecido ocurrió el 12 de febrero en Puente Piedra, pero con un inspector de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutrán). Este fue atropellado por un conductor informal que aceleró para evitar un operativo en la Panamericana Norte. El fiscalizador fue lanzado varios metros y sufrió un traumatismo intracraneal, por lo que permanece bajo observación médica, mientras la entidad presentó una denuncia penal por lesiones, fuga y violencia contra la autoridad.

