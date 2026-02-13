Minjusdh aclara por San Valentín 2026 que hoteles no pueden retener el DNI a huéspedes

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) advirtió a la ciudadanía que ningún hotel podrá retener el DNI de los huéspedes durante su estadía por el 'Día de San Valentín'. De acuerdo con la ley, esta práctica no solo carece de legalidad, sino que también puede vulnerar los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos personales.

La entidad difundió este mensaje en el contexto del 'Día del Amor y la Amistad': "Ya sabes, en San Valentín no abandones tu DNI", una frase que refuerza su campaña para que los hostales no retengan el documento de identidad de las personas como condición de ingreso o garantía.

¿Qué dice la Minjusdh sobre la prohibición de retener el DNI de los huéspedes?

Según precisó la entidad, la retención del DNI en hoteles constituye una infracción a los derechos de los usuarios, ya que la normativa solo autoriza el registro y la verificación de la identidad del huésped. Por ese motivo, se evitan con frecuencia casos de suplantación, acceso indebido a cuentas bancarias o fraudes informáticos.

En ese sentido, los establecimientos de hospedaje pueden solicitar la presentación del documento únicamente para constatar los datos personales. Sin embargo, no están facultados para exigir que el cliente lo entregue o lo deje físicamente en recepción. Tampoco pueden sacar copias o fotografías el carnet sin la autorización expresa de su titular, conforme lo establece el Decreto Supremo N.° 005-2021 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

¿Qué pasa si el establecimiento insiste en quedarse con DNI?

Por ese motivo, el Minjusdh exhortó a la ciudadanía a no permitir la retención de su documento nacional de identidad (DNI) en hoteles u otros establecimientos. Asimismo, instó a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes si algún hotel insiste en mantenerlo en su poder.