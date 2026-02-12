HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 12 de febrero | LR+

Política

Congresista Kelly Portalatino es increpada por médica en hospital de Arequipa: "Las mujeres no somos estúpidas"

Nefróloga del hospital Goyeneche afirmó que Portalatino no la representa y que su visita responde a motivos proselitistas en medio de elecciones. La doctora la acusó de no conocer las necesidades del hospital.

Kelly Portalatino fue increpada en vivo | Composición: LR.
Kelly Portalatino fue increpada en vivo | Composición: LR.

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) fue increpada por una médica en el hospital Goyeneche de Arequipa. La mujer, identificada como una nefróloga de este centro médico, se mostró en contra de la presencia de la congresista. Asegurando que no la representa. El video fue captado por Radio Yaraví.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Yo soy una ciudadana y no le tengo miedo. Deje de hablar en nombre de las mujeres. Las mujeres tenemos derechos, las mujeres no somos estúpidas", indico la profesional de la salud a la congresista en frente de los asistentes al centro de salud.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Ante este hecho, Portalatino apuntó que la médica estaba difamándola y que presentaría una querella en su contra. La nefróloga respondió diciendo que Portalatino no contaba con conocimientos técnicos suficientes para saber que necesidades tiene su hospital: "No la difamo. Usted es médico general y alguien que solo es médico general no sabe nada. ¿Dónde esta tu registro general de especialidad? ¡No tienes! Corrupta", apuntó.

Para la ciudadana, la visita de Portalatino mantenía solo motivaciones proselitistas: "La doctora tendrá maestrías y doctorados, pero no es especialista. Un médico especialista sabe las necesidades de un hospital. (…) Ahora porque estamos en elecciones viene, ¿pero cuándo ha venido antes? No ha venido", afirmó.

Notas relacionadas
Kelly Portalatino sobre visitas de su pareja, sentenciado por robo, en el Congreso: "No podemos juzgar a las personas"

Kelly Portalatino sobre visitas de su pareja, sentenciado por robo, en el Congreso: "No podemos juzgar a las personas"

LEER MÁS
Novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, pasaba hasta 8 horas en despacho de la congresista

Novio de Kelly Portalatino, sentenciado a prisión en 2017 por robo, pasaba hasta 8 horas en despacho de la congresista

LEER MÁS
Escándalo en la Comisión de Transportes: Kelly Portalatino y Norma Yarrow protagonizan discusión

Escándalo en la Comisión de Transportes: Kelly Portalatino y Norma Yarrow protagonizan discusión

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

LEER MÁS
PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

PNP confirma requisitoria nacional contra Jorge Acurio tras condena por caso 'bolsas de cemento'

LEER MÁS
Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

Milagros Jáuregui: MIMP ordena traslado progresivo de menores que residen en albergue ‘La Casa del Padre’

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congresista Kelly Portalatino es increpada por médica en hospital de Arequipa: "Las mujeres no somos estúpidas"

Partido Atlético de Madrid vs Barcelona EN VIVO HOY por la Copa del Rey 2026 vía América TV

Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Congreso: Héctor Valer invita a José Jerí a presentar cuestión de confianza en medio de cuestionamientos

Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE oficializa orden de los partidos en cédula de sufragio: Alianza Venceremos encabeza la lista

Congreso: Héctor Valer invita a José Jerí a presentar cuestión de confianza en medio de cuestionamientos

Extrema seguridad: Sicarios, secuestradores y extorsionadores estarán en celdas unipersonales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025