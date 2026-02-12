Congresista Kelly Portalatino es increpada por médica en hospital de Arequipa: "Las mujeres no somos estúpidas"

La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) fue increpada por una médica en el hospital Goyeneche de Arequipa. La mujer, identificada como una nefróloga de este centro médico, se mostró en contra de la presencia de la congresista. Asegurando que no la representa. El video fue captado por Radio Yaraví.

"Yo soy una ciudadana y no le tengo miedo. Deje de hablar en nombre de las mujeres. Las mujeres tenemos derechos, las mujeres no somos estúpidas", indico la profesional de la salud a la congresista en frente de los asistentes al centro de salud.

Ante este hecho, Portalatino apuntó que la médica estaba difamándola y que presentaría una querella en su contra. La nefróloga respondió diciendo que Portalatino no contaba con conocimientos técnicos suficientes para saber que necesidades tiene su hospital: "No la difamo. Usted es médico general y alguien que solo es médico general no sabe nada. ¿Dónde esta tu registro general de especialidad? ¡No tienes! Corrupta", apuntó.

Para la ciudadana, la visita de Portalatino mantenía solo motivaciones proselitistas: "La doctora tendrá maestrías y doctorados, pero no es especialista. Un médico especialista sabe las necesidades de un hospital. (…) Ahora porque estamos en elecciones viene, ¿pero cuándo ha venido antes? No ha venido", afirmó.