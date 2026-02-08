HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en San Juan de Lurigancho: emergencia en fábrica textil movilizó 11 unidades de Bomberos

El siniestro se produjo en horas de la tarde en la avenida Pirámide del Sol, a la altura de Certus, en la zona de Zárate, SJL.

Incendio en SJL movilizó 11 unidades de bomberos
Incendio en SJL movilizó 11 unidades de bomberos | Difusión

Este domingo 8 de febrero, alrededor de las 6:15 p.m., un incendio de consideración afectó una fábrica textil ubicada en el número 789 de la avenida San Luis Gonzaga, en el sector Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho. El fuego comprometió un área aproximada de 400 metros cuadrados de la planta, lo que motivó una respuesta rápida por parte del Cuerpo General de Bomberos.

En total, once unidades, incluyendo máquinas contra incendios, cisterna, ambulancia y apoyo especializado, fueron movilizadas para atender la emergencia. Casi dos horas más tarde, el incidente fue confinado, evitando que las llamas se propagaran a zonas aledañas.

Incendio en SJL movilizó 11 unidades de bomberos

Según se pudo conocer, hasta el momento, no se reportaron víctimas ni heridos graves. El Cuerpo General de Bomberos continúa monitoreando la zona para evitar rebrotes y asegurar que el área quede completamente segura.

