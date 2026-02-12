Peruanos solo recibiran eVisa para el Reino Unido desde este 25 de febrero | AFP/ Difusión

Desde el 25 de febrero de 2026 entrarán en vigor dos disposiciones clave para los ciudadanos peruanos que deseen viajar al Reino Unido, tanto por turismo como por estudios o trabajo. Las autoridades británicas implementarán un sistema completamente digital para la gestión de autorizaciones y visas.

La Embajada Británica en Lima informó que quienes requieran visa para ingresar al país europeo ya no recibirán una etiqueta física en el pasaporte, sino una eVisa. Paralelamente, los turistas que actualmente no necesitan de este documento deberán tramitar obligatoriamente una Electronic Travel Authorisation (ETA) antes de su viaje.

Información de la Embajada de Reino Unido. Foto: Embajad de Reino Unido

Peruanos que viajen a Reino Unido solo acederán a eVisa para estudios y trabajo

A partir de la fecha indicada, todas las personas que soliciten visa para permanecer en el país por estudios de más de seis meses o por motivos laborales obtendrán exclusivamente una eVisa, es decir, un permiso digital vinculado a su pasaporte. Según precisó la representación diplomática, esta medida forma parte de la digitalización del sistema migratorio británico y elimina la emisión de visas físicas adheridas al documento de viaje. El registro electrónico funcionará como prueba oficial del estatus migratorio del solicitante.

La autoridad británica señaló que la eVisa sustituirá completamente al formato tradicional en pasaporte, como parte del proceso de modernización que busca simplificar los trámites y reforzar el control digital.

Además del cambio en el sistema de visas, el Reino Unido exigirá desde el 25 de febrero de 2026 la Electronic Travel Authorisation (ETA) para todos los turistas peruanos que deseen viajar y no necesiten una visa. La solicitud puede realizarse en línea o mediante la aplicación oficial UK ETA. “La solicitud es rápida y sencilla a través de la app oficial UK ETA”, indica la Embajada Británica en su página oficial.

El trámite tiene un costo de £16 (S/73,16) y no es reembolsable una vez enviada la solicitud. Las autoridades advirtieron que “no es posible obtener una decisión más rápida presentando la solicitud a través de otro sitio web o aplicación”.

Requisitos para solicitar la ETA

Para completar el procedimiento, el solicitante necesitará:

El pasaporte con el que viajará.

Una dirección de correo electrónico.

Una tarjeta de crédito, débito, Apple Pay o Google Pay.

Durante el proceso será necesario cargar o tomar fotografías del pasaporte y del rostro de la persona que aplica. En la aplicación móvil se deberá utilizar la cámara del teléfono para escanear ambos elementos. La app oficial puede descargarse desde Google Play o la App Store. En caso de no poder instalarla, el trámite podrá realizarse en línea.

También es posible solicitar la ETA para otra persona. Si el interesado está presente, el trámite puede completarse desde la aplicación. Si no se encuentra contigo, deberá gestionarse en línea y será necesario contar con una fotografía de su pasaporte y de su rostro.

Plazos de respuesta, vigencia y condiciones

Tras enviar la solicitud, el solicitante recibirá un correo electrónico de Visas e Inmigración del Reino Unido (UKVI) generalmente en un día. El plazo puede extenderse hasta tres días hábiles (de lunes a viernes), aunque podría resolverse antes. El mensaje incluirá un número de referencia ETA de 16 dígitos. En caso de no recibir respuesta dentro del plazo indicado, se recomienda revisar la carpeta de spam antes de comunicarse con UKVI.

La ETA estará vinculada al pasaporte con el que fue tramitada, por lo que el viajero solo deberá presentar ese documento al momento de ingresar al país, según precisaron en su web.

Además, señalaron que la Electronic Travel Authorisation tendrá una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte, lo que ocurra primero. Si el pasaporte vence o cambia, será necesario solicitar una nueva ETA. Durante su vigencia, el titular podrá viajar al Reino Unido tantas veces como desee. No obstante, no necesitarán tramitarla quienes ya cuenten con permiso para permanecer en el país, como una visa vigente, residencia indefinida o estatus establecido o preestablecido.

Las autoridades británicas habilitaron la plataforma oficial www.gov.uk/check-eta para que los usuarios puedan verificar el estado y vigencia de su autorización antes de viajar.

