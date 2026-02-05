Una mujer rompió en llanto al denunciar que lleva tres años esperando una cirugía cardiovascular en el hospital Negreiros de EsSalud del Callao. | Foto: composición LR/ Latina

Una mujer rompió en llanto al denunciar que lleva tres años esperando una cirugía cardiovascular en el hospital Negreiros de EsSalud del Callao. | Foto: composición LR/ Latina

Un nuevo caso de presunta mala atención a los pacientes se registró en EsSalud. Esta vez, una mujer no pudo contener las lágrimas al denunciar que lleva tres años esperando una cirugía cardiovascular en el hospital Negreiros del Callao. Al acudir al establecimiento en busca de atención, expresó su cansancio y desesperación por la prolongada espera, una situación que, según afirmó, la superó emocionalmente. “Ya no puedo más”, dijo entre sollozos.

María, hija de la afectada, explicó a Latina Noticias que su madre necesita practicarse una ecografía Doppler para acudir al consultorio de cardiología y, con los resultados, obtener una fecha para la intervención. Sin embargo, pese a contar con la denominada ‘pronta cita’ programada para el 28 de febrero, el examen recién fue asignado para el 7 de abril.

TE RECOMENDAMOS CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Familiares de pacientes con cáncer denuncian falta de hasta 34 medicamentos básicos en el Hospital Sabogal del Callao

"Me sacan análisis, sangre, de todo y para nada”

“¿Me tienen así cuántos años? Me sacan análisis, sangre, de todo y para nada”, manifestó la contrariada señora. Asimismo, relató las dificultades que enfrenta para acudir a sus citas médicas, debido a la distancia y a su estado de salud. “Vengo desde Ventanilla. Mi hija me trae porque está de vacaciones, pero cuando trabaja yo tengo que venir sola”, señaló. Agregó que su condición física empeora con el pasar del tiempo: “A mí se me hinchan las piernas y ya no puedo caminar”.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En otro momento, expresó su frustración con el sistema de salud y recordó los años que aportó a la institución. “En el seguro, en vez de hacerme bien, me dañan. Mis lágrimas son de impotencia y frustración por los años que he trabajado duro”, afirmó. También cuestionó el trato desigual que reciben: “No es justo que los que están arriba tengan atención”.

Operadoras no le contestan las llamadas

Por su parte, María, remarcó que su madre fue atendida hace tres semanas por un médico mediante una interconsulta por única vez, quien le solicitó la ecografía Doppler. No obstante, aún faltan dos meses para que se la practiquen y en el módulo de admisión no le quieren adelantar su atención, puesto que según le detallaron, solo se otorgan cupos adicionales a pacientes con fecha de operación definida.

Finalmente, la señora explicó que cuando llama por teléfono para pedir una cita, le contestan las operadoras y la dejan esperando por tiempo indefinido. “Cuando llamo me contestan que las operadoras están ocupadas. Vengo acá y no encuentro una cita”.