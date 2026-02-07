HOYSuscripcion LR Focus

Día de San Valentín 2026: Conciertos gratuitos, eventos y más actividades para celebrar con tu persona favorita en Lima

La semana próxima traerá una serie de eventos temáticos por carnavales y el Día de San Valentín. Destaca el 'Love Up!', un espectáculo interactivo en Lima con 12 salas temáticas.

La exhibición ‘Love Up!’ regresa al Mall del Sur con actividades multisensoriales que cautivaron a más de 100 mil visitantes. Foto: difusión.
La exhibición 'Love Up!' regresa al Mall del Sur con actividades multisensoriales que cautivaron a más de 100 mil visitantes. Foto: difusión.

Se aproxima una semana cargada de eventos, no solo por la temporada de carnavales, sino también por el Día de San Valentín. Además de los conciertos que se han programado para celebrar el Día del Amor y la Amistad, hay otras actividades ideales para pasar con tu persona favorita. Uno de ellos es el ‘Love Up!’, evento que regresó a Lima con una experiencia de teatro interactivo, inmersivo y multisensorial que invita al público a explorar 12 salas temáticas llenas de creatividad, arte y magia.

La exhibición internacional ‘Love Up!’, que ya ha cautivado a más de 100 mil visitantes, volvió al Mall del Sur con 12 salas interactivas. Esta renovada propuesta llena de color, tecnología y creatividad va de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados  y domingos de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.

¿Qué hacer en el ‘Love Up!’?

Durante el recorrido de ‘Love Up!’, los visitantes podrán interactuar con instalaciones que incluyen luces LED, láseres, espejos, burbujas, escenarios de colores y zonas inflables, diseñadas para estimular los sentidos y despertar la imaginación.

El recorrido tiene una duración aproximada de 50 minutos, tiempo durante el cual los asistentes podrán explorar espacios diseñados para jugar, tomarse fotografías y compartir momentos únicos en familia, con amigos o en pareja, especialmente durante la temporada de vacaciones y las celebraciones por San Valentín.

“Lima vive un gran momento en cuanto a propuestas creativas y de entretenimiento. Love Up! nace para ofrecer una experiencia diferente, donde grandes y chicos puedan jugar, sorprenderse y compartir tiempo de calidad en familia, en un entorno lleno de color y diversión”, señaló Hernán Ganchegui, director de la productora Arriba el Telón.

¿Qué conciertos gratuitos habrá por el Día de San Valentín?

Este viernes 13 de febrero, La Primerísima, Compay Quinto, Zaperoko y Chechito protagonizarán en show en vivo lleno de romance, pasión y grandes éxitos en Mega Plaza de Independencia, a partir de las 5:30 p.m. Los artistas nacionales ofrecerán un espectáculo con lo mejor de su repertorio. El ingreso es gratis.

Radio Oxígeno ha organizado en el Parque del Amor un show especial para este 13 de febrero, a partir de las 6:00 p.m., no solo por la previa del Día de San Valentín, sino también por el Día del Rock Nacional. Entre los artistas confirmados están Amén y Area 7. La entrada es libre.

Radio Oxígeno ha organizado en el Parque del Amor un show especial para este 13 de febrero. Foto: difusión.

Radio Oxígeno ha organizado en el Parque del Amor un show especial para este 13 de febrero. Foto: difusión.

En otro punto de la ciudad, la Municipalidad de Magdalena del Mar celebrará el Día del Amor y la Amistad el sábado 14 de febrero, a partir de las 9:00 p.m. con artistas de la talla de Maricarmen Marín, junto a Dos Santos y la animación Tayra Vásquez. Este evento se llevará a cabo en Jr. Leoncio Prado, cdra. 6 (Frente a la Plaza Túpac Amaru). El ingreso es libre.

La Municipalidad de Magdalena del Mar celebrará el Día del Amor y la Amistad con la música de Maricarmen Marín y más. Foto: difusión.

La Municipalidad de Magdalena del Mar celebrará el Día del Amor y la Amistad con la música de Maricarmen Marín y más. Foto: difusión.

