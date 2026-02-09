HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Campaña nacional de vacunación gratuita en febrero: consulta regiones y requisitos establecidos por el Minsa

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Durante la jornada que va hasta el 15 de febrero se aplicarán las 18 vacunas del esquema regular de inmunización que protege contra 28 enfermedades.

Campaña está dirigida a menores de cinco años y población en general.
Campaña está dirigida a menores de cinco años y población en general. | La República | Carlos Contreras

Del 9 al 15 de febrero, el Ministerio de Salud (Minsa) realizará la Semana de Intensificación de la Vacunación, a fin de fortalecer la protección de la población, prevenir enfermedades y evitar brotes epidémicos.

Los equipos de salud aplicarán de forma gratuita las 18 vacunas del esquema regular de inmunización, que protegen contra 28 patologías, dirigidas a niñas y niños menores de cinco años, así como a la población en general. Se prevé que durante la jornada se apliquen 101,550 dosis.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO REAPARECE Y BAD BUNNY HACIENDO HISTORIA EN EL SUPER BOWL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La campaña busca combatir la tuberculosis, hepatitis B y tos ferina, entre otros males. Además, se espera controlar la expansión del sarampión y la polio, cuyo alto riesgo de transmisión motivó recientemente la emisión de una alerta epidemiológica a nivel nacional.

PUEDES VER: Perú no llega a la cifra de vacunación recomendada por la OMS: brotes de enfermedades persisten debido a baja cobertura

lr.pe

Centros de vacunación y brigadas

La inmunización se realizará en todo el territorio nacional a través de los establecimientos de salud, incluidos hospitales.

Además, las brigadas se desplegarán en espacios públicos como parques, mercados y otros puntos de alta concurrencia para facilitar el acceso oportuno a las vacunas.

Las autoridades recomiendan a la población acudir al centro de salud más cercano, preferiblemente en la mañana. En Lima Norte, que incluye distritos como Ancón, Comas y Los Olivos, entre otros, pueden acercarse al Centro Materno Infantil Los Sureños, a los centros comerciales Mega Plaza (de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.), Real Plaza de Pro (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) y a los clubes metropolitanos Sinchi Roca, Mayta Cápac y el Polideportivo de Puente Piedra (de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.).

PUEDES VER: Minsa activa alerta epidemiológica por riesgo de sarampión y polio: menores de 5 años entre la población más vulnerable

lr.pe

Regiones priorizadas

Algunas regiones como Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna serán priorizadas para reforzar la protección contra sarampión, paperas y rubéola, al estar ubicadas en zonas de frontera.

Asimismo, se reforzará la inyección contra la fiebre amarilla en las zonas endémicas del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que comprende territorios de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.

PUEDES VER: Minsa anuncia llegada anticipada de nuevas vacunas contra la influenza para febrero de 2026

lr.pe

Orientación telefónica del Minsa

Si desea mayor información o tiene dudas acerca de la vacunación, puede comunicarse con el servicio gratuito de orientación del Minsa a través de la Línea 113, opción 3.

Además, puede utilizar el servicio de mensajería mediante los aplicativos WhatsApp o Telegram comunicándose a los números 952 842 623 o 995 557 000 y por vía correo institucional a infosalud@minsa.gob.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Perú no llega a la cifra de vacunación recomendada por la OMS: brotes de enfermedades persisten debido a baja cobertura

Perú no llega a la cifra de vacunación recomendada por la OMS: brotes de enfermedades persisten debido a baja cobertura

LEER MÁS
Lambayeque: buscan intensificar la vacunación de 20.000 adultos mayores ante el riesgo de la "súper gripe" A H3N2

Lambayeque: buscan intensificar la vacunación de 20.000 adultos mayores ante el riesgo de la "súper gripe" A H3N2

LEER MÁS
Gripe H3N2 Subclado K en Perú: cómo diferenciarla de una gripe común y cuándo preocuparse

Gripe H3N2 Subclado K en Perú: cómo diferenciarla de una gripe común y cuándo preocuparse

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

LEER MÁS
Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

Técnico de la Marina fallece atropellado cuando intentaba impedir el robo de su auto en San Martín de Porres

LEER MÁS
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Brindar datos falsos en tu RUC puede llevarte a prisión hasta 5 años, según especialista: "La SUNAT debe intensificar su supervisión"

Cómo crear una caricatura de tu trabajo con ChatGPT: el paso a paso del prompt viral que arrasa en redes

Cuba comienza a cerrar sus hoteles y reubicar turistas para reducir el consumo energético ante el bloqueo petrolero de EE.UU.

Sociedad

Policía que disparó a civil en Los Olivos será dado de baja y afrontará proceso penal: "Tiene que ser detenido"

Policía Vial Antiextorsiones entra en acción en el Callao tras ataque a cobradora en la avenida Néstor Gambetta

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY lunes 9 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Elecciones 2026: ¿qué es la valla electoral y cómo funciona?

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025