Del 9 al 15 de febrero, el Ministerio de Salud (Minsa) realizará la Semana de Intensificación de la Vacunación, a fin de fortalecer la protección de la población, prevenir enfermedades y evitar brotes epidémicos.

Los equipos de salud aplicarán de forma gratuita las 18 vacunas del esquema regular de inmunización, que protegen contra 28 patologías, dirigidas a niñas y niños menores de cinco años, así como a la población en general. Se prevé que durante la jornada se apliquen 101,550 dosis.

La campaña busca combatir la tuberculosis, hepatitis B y tos ferina, entre otros males. Además, se espera controlar la expansión del sarampión y la polio, cuyo alto riesgo de transmisión motivó recientemente la emisión de una alerta epidemiológica a nivel nacional.

Centros de vacunación y brigadas

La inmunización se realizará en todo el territorio nacional a través de los establecimientos de salud, incluidos hospitales.

Además, las brigadas se desplegarán en espacios públicos como parques, mercados y otros puntos de alta concurrencia para facilitar el acceso oportuno a las vacunas.

Las autoridades recomiendan a la población acudir al centro de salud más cercano, preferiblemente en la mañana. En Lima Norte, que incluye distritos como Ancón, Comas y Los Olivos, entre otros, pueden acercarse al Centro Materno Infantil Los Sureños, a los centros comerciales Mega Plaza (de 9:00 a. m. a 4:30 p. m.), Real Plaza de Pro (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.) y a los clubes metropolitanos Sinchi Roca, Mayta Cápac y el Polideportivo de Puente Piedra (de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.).

Regiones priorizadas

Algunas regiones como Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna serán priorizadas para reforzar la protección contra sarampión, paperas y rubéola, al estar ubicadas en zonas de frontera.

Asimismo, se reforzará la inyección contra la fiebre amarilla en las zonas endémicas del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), que comprende territorios de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.

Orientación telefónica del Minsa

Si desea mayor información o tiene dudas acerca de la vacunación, puede comunicarse con el servicio gratuito de orientación del Minsa a través de la Línea 113, opción 3.

Además, puede utilizar el servicio de mensajería mediante los aplicativos WhatsApp o Telegram comunicándose a los números 952 842 623 o 995 557 000 y por vía correo institucional a infosalud@minsa.gob.pe

