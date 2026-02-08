Trabajador de limpieza pública se salva de morir tras recoger bolsa con explosivos en Trujillo

La bolsa contenía 80 cartuchos de dinamita que pudo explotar y originar una tragedia. Foto: composición LR / Cortesía

La bolsa contenía 80 cartuchos de dinamita que pudo explotar y originar una tragedia. Foto: composición LR / Cortesía

¡Se salvó de morir! Un trabajador de limpieza publica de la municipalidad distrital de Víctor Larco, en Trujillo, logró evitar una tragedia luego de encontrar y botar al camión recolector una bolsa que contenía 80 cartuchos de dinamita y que estaba a punto de explotar.

Según información preliminar, el obrero realizaba sus labores cotidianas en la urbanización California cuando detectó una bolsa de plástico abandonada en las afueras de las oficinas de la empresa de consultoría C Sinergia, ubicada en la calle Los Tilos. Sin dudarlo, la recogió pensando que podría tratarse de basura, sin saber que en su interior se encontraban explosivos de considerable potencia.

Tras percatarse de lo que contenía la bolsa, los trabajadores de limpieza dieron aviso a las autoridades, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Cámaras grabaron a dos jóvenes dejar la carga explosiva

Pudo ser una tragedia. En imágenes de las cámaras de seguridad de la zona residencial se observa cómo dos jóvenes, a bordo de una moto, llegan hasta las afueras de la empresa. Allí, uno de ellos desciende de la unidad menor, prende la mecha de uno de los explosivos para luego arrojar a la puerta del inmueble y, finalmente, huir con su cómplice con rumbo desconocido.