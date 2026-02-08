HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Trabajador de limpieza pública se salva de morir tras recoger bolsa con explosivos en Trujillo

Minutos antes, dos jóvenes llegaron hasta las oficinas de una empresa consultora y dejaron una carga explosiva. Cámaras grabaron los hechos.

La bolsa contenía 80 cartuchos de dinamita que pudo explotar y originar una tragedia. Foto: composición LR / Cortesía
La bolsa contenía 80 cartuchos de dinamita que pudo explotar y originar una tragedia. Foto: composición LR / Cortesía

¡Se salvó de morir! Un trabajador de limpieza publica de la municipalidad distrital de Víctor Larco, en Trujillo, logró evitar una tragedia luego de encontrar y botar al camión recolector una bolsa que contenía 80 cartuchos de dinamita y que estaba a punto de explotar.

Según información preliminar, el obrero realizaba sus labores cotidianas en la urbanización California cuando detectó una bolsa de plástico abandonada en las afueras de las oficinas de la empresa de consultoría C Sinergia, ubicada en la calle Los Tilos. Sin dudarlo, la recogió pensando que podría tratarse de basura, sin saber que en su interior se encontraban explosivos de considerable potencia.

TE RECOMENDAMOS

AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras percatarse de lo que contenía la bolsa, los trabajadores de limpieza dieron aviso a las autoridades, quienes iniciaron con las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

PUEDES VER: Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

lr.pe

Cámaras grabaron a dos jóvenes dejar la carga explosiva

Pudo ser una tragedia. En imágenes de las cámaras de seguridad de la zona residencial se observa cómo dos jóvenes, a bordo de una moto, llegan hasta las afueras de la empresa. Allí, uno de ellos desciende de la unidad menor, prende la mecha de uno de los explosivos para luego arrojar a la puerta del inmueble y, finalmente, huir con su cómplice con rumbo desconocido.

Notas relacionadas
Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

Transportista de empresa Turismo Chao es asesinado en plena manifestación contra crímenes en Virú, La Libertad

LEER MÁS
Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

Padre denuncia agresión contra su hija e irregularidades en APAFA dentro de colegio Santa Rosa en Trujillo: "No nos dan justicia"

LEER MÁS
Jhon Nureña (a) JJ, el criminal de 19 años que estremeció a Trujillo

Jhon Nureña (a) JJ, el criminal de 19 años que estremeció a Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

Mujer rompe en llanto al revelar que espera desde hace 3 años por una operación en el hospital Negreiros de EsSalud: “Me sacan análisis para nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

Cerrarán playa Agua Dulce este domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

LEER MÁS
Resultados Simulacro UNMSM 2026: LINK oficial para ver puntajes del examen de admisión San Marcos II

Resultados Simulacro UNMSM 2026: LINK oficial para ver puntajes del examen de admisión San Marcos II

LEER MÁS
Falso ingeniero estafó con más de S/440.000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

Falso ingeniero estafó con más de S/440.000 y vendió la casa de su víctima en Tarapoto: registra orden de captura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs Atlético Atenea EN VIVO por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley: La 'U' pierde en el primer set

Trabajador de limpieza pública se salva de morir tras recoger bolsa con explosivos en Trujillo

Super Bowl 2026 Show de Medio Tiempo con Bad Bunny EN VIVO HOY: Green Day apertura el show y hace vibrar a los asistentes

Sociedad

Confesión de un sicario: “‘El Gordo’ me envió disparar a choferes de El Mandarino”

Allanan búnker en La Molina e intervienen a 19 extranjeros y cinco peruanos

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Montesinos seguirá en prisión hasta 2037: anulan compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025