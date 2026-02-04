HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 4 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Colegio Santa María en La Esperanza es atacado por segunda vez con explosivo en Trujillo

La institución actualmente se encuentra en remodelación valorizada en más de 58 millones de soles. Según fuentes policiales no descartan que este vinculado a presunto acto de extorsión.

Investigaciones en curso tras segundo ataque al colegio Santa María
Investigaciones en curso tras segundo ataque al colegio Santa María | LR.

Por segunda vez, un artefacto explosivo fue detonado en la construcción del colegio Santa María, ubicado en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, generando alarma entre los vecinos y padres de familia de la zona.

El hecho ocurrió en horas de la noche del último martes 3 de enero, cuando el plantel educativo se encontraba cerrado y sin presencia de alumnos ni personal administrativo. La detonación se registró en la puerta principal del colegio, causando daños materiales leves en el portón de ingreso y el pavimento, sin que se reporten personas heridas ni víctimas mortales.

TE RECOMENDAMOS

CONTRATACIONES BAJO LA LUPA, GU3RR4 LUNA - PORKY Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

lr.pe

Tras el incidente, efectivos de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) acudieron al lugar, para realizar las investigaciones y determinar las circunstancias del ataque. Según las primeras indagaciones, no se descarta que el atentado esté vinculado a presuntos actos de extorsión relacionados con la obra de remodelación del colegio, valorizada en más de 58 millones de soles.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Primer ataque hacia el colegio

Cabe recordar que este no es el primer atentado contra el colegio Santa María. El primer episodio se registró el 16 de enero, cuando un artefacto explosivo fue detonado en la parte posterior del centro educativo, también en horas de la noche, causando daños materiales menores, sin que se reportaran personas heridas.

Hasta el momento, no se han identificado a los responsables ni se ha confirmado oficialmente el móvil del ataque.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Sacerdote condenado por abuso en Colombia escapó al Perú y ejerció como diácono en Trujillo hasta 2025: registra orden de captura de Interpol

Sacerdote condenado por abuso en Colombia escapó al Perú y ejerció como diácono en Trujillo hasta 2025: registra orden de captura de Interpol

LEER MÁS
Los Pulpos planean atentar contra jefes policiales tras la captura de la pareja de su presunto líder, según PNP: "Hay una amenaza"

Los Pulpos planean atentar contra jefes policiales tras la captura de la pareja de su presunto líder, según PNP: "Hay una amenaza"

LEER MÁS
Nueva amenaza: Hallan fotografía del general Víctor Revoredo con dos proyectiles

Nueva amenaza: Hallan fotografía del general Víctor Revoredo con dos proyectiles

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

Policía queda grave tras ser aplastado por dos buses de 'El Chino' luego de intervención en Independencia

LEER MÁS
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió a sus reemplazos para la Copa Libertadores

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Sociedad

Altas temperaturas en la selva peruana: sensación de calor llegaría hasta los 39ºC en los próximos días, advierte Senamhi

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Viaja solo con tu DNI: estos 8 países permiten el ingreso de peruanos sin pasaporte ni visa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Miguel del Castillo deja de ser candidato a diputado por Primero la Gente: JEE acepta su renuncia

Billie Eilish en los Grammy 2026: "Nadie es ilegal en tierras robadas"

Monseñor Carlos García: “Ojalá el Señor tenga misericordia y nos dé candidatos que necesita el Perú para un gobierno sano”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025