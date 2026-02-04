Colegio Santa María en La Esperanza es atacado por segunda vez con explosivo en Trujillo

Por segunda vez, un artefacto explosivo fue detonado en la construcción del colegio Santa María, ubicado en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, generando alarma entre los vecinos y padres de familia de la zona.

El hecho ocurrió en horas de la noche del último martes 3 de enero, cuando el plantel educativo se encontraba cerrado y sin presencia de alumnos ni personal administrativo. La detonación se registró en la puerta principal del colegio, causando daños materiales leves en el portón de ingreso y el pavimento, sin que se reporten personas heridas ni víctimas mortales.

Tras el incidente, efectivos de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) acudieron al lugar, para realizar las investigaciones y determinar las circunstancias del ataque. Según las primeras indagaciones, no se descarta que el atentado esté vinculado a presuntos actos de extorsión relacionados con la obra de remodelación del colegio, valorizada en más de 58 millones de soles.

Primer ataque hacia el colegio

Cabe recordar que este no es el primer atentado contra el colegio Santa María. El primer episodio se registró el 16 de enero, cuando un artefacto explosivo fue detonado en la parte posterior del centro educativo, también en horas de la noche, causando daños materiales menores, sin que se reportaran personas heridas.

Hasta el momento, no se han identificado a los responsables ni se ha confirmado oficialmente el móvil del ataque.

