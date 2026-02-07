Sorteo de La Kábala HOY 7 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO
La Kábala cuenta con un pozo histórico que supera los S/6 millones. Conoce los resultados de este sorteo y los números ganadores.
- Vuelos fueron cancelados, por al menos una hora, tras fallas en el sistema de radar del Jorge Chávez
- EsSalud sin respuesta clara ante falta de medicamentos para más de 13 millones de asegurados
Este sábado 7 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. En esta edición, el Pozo Buenazo llega a S/6.246.794, una cifra que concentra la atención de jugadores en todo el país. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones del sorteo.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
TE RECOMENDAMOS
AMENAZAS DE MUERTE EN LA PCM Y DESVÍO MILLONARIO EN LA FRANJA ELECTORAL | ARDE TROYA CON OXENFORD
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno