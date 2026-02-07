Sorteo de La Kábala HOY 7 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala. | Foto: Intralot

Conoce quién será el afortunado ganador de La Kábala. | Foto: Intralot

Este sábado 7 de febrero se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la lotería de Intralot. En esta edición, el Pozo Buenazo llega a S/6.246.794, una cifra que concentra la atención de jugadores en todo el país. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, con la jugada ganadora y las combinaciones del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

