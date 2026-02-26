Universitario - FC Cajamarca: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Liga 1 2026 en el estadio Monumental

Universitario afronta un nuevo partido este fin de semana en la Liga 1 2026. El rival de turno será FC Cajamarca, quien es el actual campeón de la segunda división del fútbol peruano. El recién ascendido visitará por primera vez el Estadio Monumental, pero cuenta con muchos jugadores de experiencia que ya saben lo que es enfrentar a la 'U'. Los cremas igualaron 2-2 en su último partido ante Sporting Cristal y dejaron pasar una buena chance de ubicarse como líderes.

En cuanto a FC Cajamarca, llega de vencer 3-1 a Melgar, uno de los candidatos a pelear por el título. La figura de aquel partido fue Hernán Barcos, quien anotó un hat-trick. Justamente, uno de los condimentos para este duelo será la presencia del 'Pirata', debido a su pasado en el clásico rival: Alianza Lima.

¿Cuándo juega Universitario contra FC Cajamarca?

El partido entre limeños y cajamarquinos se dará este domingo 1 de marzo, en el Estadio Monumental de Lima.

¿A qué hora juega Universitario contra FC Cajamarca?

El duelo entre Universitario y FC Cajamarca arrancará desde las 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario contra FC Cajamarca?

La transmisión por TV de este compromiso, al igual que el de todos los los partidos de la Liga 1 2026, está a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable (Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, etc).

¿Cómo llega Universitario contra FC Cajamarca?

El equipo crema afrontará este partido tras igualar 2-2 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Para este duelo, Javier Rabanal optaría por considerar la inclusión de Anderson Santamaría, quien ya estaría recuperado y podría ser tomado en cuenta. Por lo demás, no tiene otras bajas, pero dependerá mucho del técnico español ver qué jugadores llegan mejor para este enfrentamiento.