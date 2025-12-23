HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Fundación Rayito organiza Adoptatón en Lima: más de 50 mascotas rescatadas buscan una familia

El evento tiene como meta encontrar hogar responsable para 50 perros y gatos rescatados del abandono y maltrato, listos para iniciar una nueva vida con familias interesadas en acogerlos.

Con el apoyo del gobierno peruano, la Fundación Rayito realizará un evento con la finalidad de encontrar hogar a los animales abandonados.
Con el apoyo del gobierno peruano, la Fundación Rayito realizará un evento con la finalidad de encontrar hogar a los animales abandonados. | Foto: composición LR/Andina

Este domingo 28 de diciembre, el Pasaje Santa Rosa, ubicado en la emblemática Plaza de Armas de Lima, será escenario de una jornada marcada por la esperanza y la solidaridad. Desde las 10.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., se realizará la ‘Adoptatón’, una actividad organizada por la Fundación Rayito en conjunto con el Gobierno peruano, que tiene como objetivo brindar un hogar responsable a 50 perros y gatos rescatados.

El Adoptatón se realizará el 28 de diciembre desde las 10 a. m. hasta las 6 p. m. Foto: Municipalidad de Lima/Presidencia Perú - IG

Las mascotas como los verdaderos protagonistas de este evento

Los protagonistas de esta actividad son animales domésticos que fueron víctimas de abandono, maltrato o que vivían en situación de vulnerabilidad. Gracias al trabajo constante de la Fundación Rayito y al compromiso de los voluntarios, estas mascotas ahora están recuperadas, protegidas y listas para comenzar una nueva etapa junto a una familia que les brinde amor y seguridad.

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Adoptatón 2025: el festival que busca dar un nuevo comienzo a más de 100 animales rescatados

Cada año, la Fundación Rayito reafirma su compromiso con el cuidado de los animales abandonados en el Perú. Esta jornada representa una valiosa oportunidad para que los asistentes brinden un hogar responsable y un entorno seguro a una mascota que lo necesita.

El significado de la Adoptatón en la comunidad

La ‘Adoptatón’ no solo busca promover la adopción, sino también fomentar la tenencia responsable de mascotas, la importancia de la esterilización y el respeto hacia los animales. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer a cada uno de los animales rescatados, recibir información sobre su carácter y necesidades, y despejar cualquier duda antes de decidir integrarlos a su hogar.

La isla del CALLAO con más de 100 gatos abandonados: varios tenían quemaduras por la exposición al sol

La invitación está dirigida al público en general que desee sumar un nuevo integrante a su familia y transformar la vida de una mascota para siempre. Desde la Fundación Rayito se destacó que cada adopción implica un compromiso consciente, orientado a garantizar el bienestar, el cuidado y la protección de animales que fueron rescatados de situaciones de abandono y vulnerabilidad.

