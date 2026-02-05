El detenido fue identificado como Nelson Ramírez y fue arrestado en Amazonas. Foto: Composición LR

A más de un año de ocurrido el asalto a la orquesta chiclayana Hermanos Guerrero, en el que murió una de sus cantantes, Thalía Manrique Castillo, este jueves 5 de febrero la Policía Nacional capturó en la región Amazonas al presunto asesino de la artista, Nelson Ramírez Díaz (35).

La información de medios indica que este individuo fue detenido mientras dormía en su vivienda del sector Panamá del centro poblado Naranjitos, en Utcubamba (localidad también conocida como Bagua Grande). Su arresto se dio cerca del lugar donde el bus de la agrupación musical fue interceptado. En su poder se halló un arma de fuego.

Tan pronto se conoció de esta captura, excompañeros de Thalía Manrique Castillo pidieron desde Chiclayo que este hombre sea investigado y sancionado con severidad por la justicia de comprobarse su responsabilidad. Asimismo, pidieron que el peso de la ley también caiga sobre el resto de esta banda criminal.

Fatídica noche

La noche del 3 de noviembre del 2024, la agrupación musical Hermanos Guerrero terminaba de hacer su presentación en el caserío San Martín de Bagua y regresaba a Chiclayo cuando el bus en el que trasladaban fue interceptado y abordado por una banda de delincuentes armados.

En un momento de desesperación, Thalía Manrique trató de esconderse en el baño del vehículo, pero fue vista por uno de los hampones que le disparó a quemarropa. Posteriormente, fue dejada malherida a un lado de la carretera mientras los ladrones terminaban de llevarse los instrumentos, dinero y otros objetos.