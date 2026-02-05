HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Capturan al presunto asesino de la cantante de Hermanos Guerrero, Thalía Manrique

Nelson Ramírez (35) fue arrestado por la Policía en su vivienda del centro poblado Naranjitos, en Utcubamba, cerca de donde fue el asalto en el que murió la artista.

El detenido fue identificado como Nelson Ramírez y fue arrestado en Amazonas. Foto: Composición LR
El detenido fue identificado como Nelson Ramírez y fue arrestado en Amazonas. Foto: Composición LR

A más de un año de ocurrido el asalto a la orquesta chiclayana Hermanos Guerrero, en el que murió una de sus cantantes, Thalía Manrique Castillo, este jueves 5 de febrero la Policía Nacional capturó en la región Amazonas al presunto asesino de la artista, Nelson Ramírez Díaz (35).

La información de medios indica que este individuo fue detenido mientras dormía en su vivienda del sector Panamá del centro poblado Naranjitos, en Utcubamba (localidad también conocida como Bagua Grande). Su arresto se dio cerca del lugar donde el bus de la agrupación musical fue interceptado. En su poder se halló un arma de fuego.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ, FIORELLA MOLINELLI Y MIGUEL DEL CASTILLO ¿SE REPARTEN LA TORTA? | ARDE TROYA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tan pronto se conoció de esta captura, excompañeros de Thalía Manrique Castillo pidieron desde Chiclayo que este hombre sea investigado y sancionado con severidad por la justicia de comprobarse su responsabilidad. Asimismo, pidieron que el peso de la ley también caiga sobre el resto de esta banda criminal.

PUEDES VER: Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

lr.pe

Fatídica noche

La noche del 3 de noviembre del 2024, la agrupación musical Hermanos Guerrero terminaba de hacer su presentación en el caserío San Martín de Bagua y regresaba a Chiclayo cuando el bus en el que trasladaban fue interceptado y abordado por una banda de delincuentes armados.

En un momento de desesperación, Thalía Manrique trató de esconderse en el baño del vehículo, pero fue vista por uno de los hampones que le disparó a quemarropa. Posteriormente, fue dejada malherida a un lado de la carretera mientras los ladrones terminaban de llevarse los instrumentos, dinero y otros objetos.

Notas relacionadas
Los 190 crímenes de enero, entre ellos 9 menores de edad

Los 190 crímenes de enero, entre ellos 9 menores de edad

LEER MÁS
Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

Crimen en Ventanilla: asesinan a joven de 20 años tras llevarlo a la fuerza a la parte alta de un cerro

LEER MÁS
Colectivero sobrevive a múltiples disparos tras ser extorsionado en Comas: "Había pasajeros sentados"

Colectivero sobrevive a múltiples disparos tras ser extorsionado en Comas: "Había pasajeros sentados"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

Inquilina de La Molina se niega a dejar casa y exige US$15.000 a la dueña para retirarse: acumula deuda millonaria desde hace años

LEER MÁS
Temblor HOY en Ayacucho, 5 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY en Ayacucho, 5 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

Denuncian presuntas irregularidades y represalias en la Universidad Científica del Sur: ''No pagamos pensiones para esto''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan al presunto asesino de la cantante de Hermanos Guerrero, Thalía Manrique

Sunat amplía su poder de cobranza y podrá embargar fondos retenidos de empresas por deudas tributarias

Fiesta del Cine en Perú con entradas a S/6,5 desde el 9 de febrero: ¿qué películas ver y desde cuándo se puede comprar?

Sociedad

Temblor HOY en Ayacucho, 5 de febrero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Festividad de la Candelaria 2026: conoce el CRONOGRAMA oficial y el orden de presentación de las danzas originarias

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Miguel del Castillo rompe su silencio tras escándalo por franja electoral: "Renuncié porque quiero ser candidato municipal"

Jerí: denuncian a empresario chino Zhihua Yang por presunta minería ilegal en Cajamarca

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025