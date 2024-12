Walter Ángeles, líder y propietario de la orquesta de cumbia Hermanos Guerrero, ha denunciado amenazas y extorsiones en su contra que han puesto en alerta a todo el grupo. En las últimas semanas, la banda ha vivido momentos de gran tensión, especialmente tras el trágico asesinato de Thalía Manrique Castillo, la voz principal, a manos de delincuentes, ocurrido hace apenas un mes.

Este doloroso suceso ha marcado un antes y un después para la orquesta, profundizando el miedo y la incertidumbre que ya acechaban a la banda. Esta denuncia se suma en un contexto en que las agrupaciones como Armonía 10, de Walther Lozada y La Única Tropical sufrieron atentados en las unidades que viajaban tras exigirles sumas considerables de dinero para dejarlos trabajar.

Líder de Hermanos Guerrero: “Tenemos miedo”

Walter Ángeles, de la orquesta chiclayana Hermanos Guerrero, reveló que, desde hace varias semanas, ha sido víctima de constantes amenazas y extorsiones a través de llamadas y mensajes. Según indicó, las amenazas llegan directamente a él debido a que su número está vinculado al de la orquesta. Ante esta angustiante situación, Ángeles señaló que ha optado por no contestar más las llamadas, pero aclaró que, por el momento, no ha presentado una denuncia formal ante la Policía

"Como he estado en Lima, ya no contesto. Es primera vez que me extorsionan. Estoy preocupado, porque he averiguado que son números de personas fallecidas", le dijo a Radio Exitosa. "Hay un poco de desconfianza, es un poco peligroso. Como hemos tenido un asesinato (Thalía Manrique), tenemos miedo. Me llegan llamadas, pero no contesto. Me habían mandado mensajes, dándome nombres de personas (allegadas). Son extorsionadores, me han pedido dinero", contó.

Thalia Manrique, voz principal de Hermanos Guerrero, fue asesinada a balazos por delincuentes. Foto: Facebook.

Walter Ángeles pide ayuda a la presidenta Dina Boluarte

Walter Ángeles señaló que la extorsión a grupos musicales se ha intensificado en los últimos meses, algo que nunca se había visto en décadas. Por ello, hizo un enérgico llamado a las autoridades, solicitando una intervención inmediata. En particular, pidió la atención de la presidenta Dina Boluarte, instando al Gobierno a tomar medidas urgentes para proteger a los músicos. "Pedirle al ministro del Interior que nos puedan dar seguridad y la presidenta, más que todo, que ponga mano en el asunto, que vea seguridad. Porque todos los días, lamentablemente, se ve mucha muerte, mucha delincuencia", indicó muy preocupado a la mencionada radio.

Apenas dos meses y medio después de su formación, Hermanos Guerrero enfrenta una situación difícil. El pasado 2 de noviembre, mientras celebraban su corta, pero prometedora carrera, ocurrió el trágico atentado contra Thalía Manrique Castillo, vocalista de la orquesta, quien fue asesinada a balazos por delincuentes que robaron todas las pertenencias de la agrupación cuando se dirigían a ofrecer un concierto en la selva.

Con 30 años de experiencia en la música, Walter Ángeles, líder de la agrupación, aseguró que nunca antes habían enfrentado extorsiones de este tipo, lo que ha generado una gran preocupación no solo entre los miembros del grupo, sino también entre sus familias.