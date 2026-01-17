Trujillo: detonan explosivo en obra de colegio del distrito de La Esperanza

La institución educativa se encuentra en reconstrucción. Ataque ocurrió en horas de la noche. Foto: Difusión

Una fuerte explosión despertó a los vecinos del distrito de La Esperanza, en Trujillo, la noche del 16 de enero, luego de que sujetos desconocidos detonaran un artefacto explosivo en la parte posterior del colegio Santa María, institución educativa que actualmente se encuentra en pleno proceso de reconstrucción.

El estruendo generó pánico entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional. Minutos después, agentes de la PNP y del serenazgo llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias preliminares que ayuden a esclarecer las circunstancias y motivaciones del ataque. A pesar de la violencia del estallido, no se reportaron personas heridas.

Testigos indicaron que un individuo, vestido con una polera verde y una gorra blanca, fue visto merodeando los alrededores del colegio. El facineroso habría efectuado disparos al aire antes de arrojar el artefacto explosivo. Segundos después, una fuerte detonación sacudió la zona, alarmando a la población.

Obra en construcción

El colegio Santa María se encuentra en proceso de reconstrucción total desde fines de diciembre del año pasado, tras el inicio oficial de la obra ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Distrital de La Esperanza, con una inversión estimada de S/ 58 millones destinada al mejoramiento integral de su infraestructura que beneficiará a 2500 alumnos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables de este nuevo episodio de violencia que golpea a La Esperanza.