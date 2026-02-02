Un colectivero es baleado en paradero El Tanque, en Independencia: habría recibido ocho impactos

Un colectivero habría recibido ocho impactos de bala en el paradero El Tanquie en Independencia. En imágenes se ve a la policía llegar a la zona de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

Se observa que vecinos del sector ayudaban para llamar a las autoridades e intentar sacar el cuerpo, según se escucha decir a uno de los residentes de la zona. El parabrisas quedó destruido por los disparos y algunos testigos se encontraban visiblemente afectados por lo fuerte de la escena.

Noticia en desarrollo...