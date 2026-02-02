HOYSuscripcion LR Focus

Un colectivero es baleado en paradero El Tanque, en Independencia: habría recibido ocho impactos

Un colectivero habría recibido ocho impactos de bala en Independencia. PNP se encuentra en la zona para las investigaciones.

Colectivero fue baleado en Independencia.

Un colectivero habría recibido ocho impactos de bala en el paradero El Tanquie en Independencia. En imágenes se ve a la policía llegar a la zona de los hechos para realizar las diligencias correspondientes.

Se observa que vecinos del sector ayudaban para llamar a las autoridades e intentar sacar el cuerpo, según se escucha decir a uno de los residentes de la zona. El parabrisas quedó destruido por los disparos y algunos testigos se encontraban visiblemente afectados por lo fuerte de la escena.

Noticia en desarrollo...

