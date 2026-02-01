Intensa preparación reciben cadetes navales en viaje de instrucción desde Paita hasta Marcona

Cadetes de la Escuela Naval del Perú y alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (Citen), iniciaron el viaje de instrucción al litoral peruano ‘Vilit Vilita 2026’ a bordo de unidades navales y submarinas, que zarparon a la zona norte y sur del país, donde realizarán un programa de eventos operacionales en distintas áreas de la guerra naval; así como, actividades de interacción con la población.

Para la institución naval esto se traduce en un "hito que contribuirá a seguir fortaleciendo la operabilidad e integración” entre las distintas unidades y las capacidades marítimas de los involucrados.

Así recibirán capacitación en temas de toma de decisiones y liderazgo, además de estandarizar los procedimientos para conseguir el desarrollo exitoso de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, y contra el crimen transnacional organizado.

En este ejercicio de entrenamiento operacional, que se desarrollará hasta el 12 de febrero, participarán unidades de superficie, submarinas, guardacostas, aeronavales, vehículos y unidades anfibias, infantes de marina, operadores especiales y buzos, en un área comprendida entre los puertos de Paita y San Juan de Marcona.

Cabe precisar que, este entrenamiento en donde participará el B.A.P. ‘Paita’, unidad construida en los astilleros del Servicio Industrial de la Marina, representa su primer despliegue, tras su incorporación a la Comandancia General de Operaciones del Pacífico.

La capacitación, además de elevar el nivel de entrenamiento e interoperabilidad de las unidades participantes, complementará la instrucción de los cadetes y alumnos, fortalecerá la presencia naval en el litoral.

Entre las actividades en puerto, el comando y las dotaciones participarán en diversas actividades protocolares, acciones cívicas y visitas culturales, que contribuirán a incrementar la presencia naval y fortalecer el acercamiento con la población.

Los cadetes adquirirán habilidades clave en temas de interdicción marítima, cómo sobrevivir en el mar, operaciones y tácticas para abordar embarcaciones ilegales y comunicarse en situaciones tácticas. Pero más importante aún, es que aprenderán a trabajar en equipo, en un entorno marítimo.

La Escuela Naval viene articulando esfuerzos para compartir conocimientos y experiencia en materia de seguridad construyendo, no sólo capacidades operacionales e instituciones más fuertes, sino también una red de colaboración para enfrentar el crimen organizado transnacional.