HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Intensa preparación reciben cadetes navales en viaje de instrucción desde Paita hasta Marcona

Participan unidades de superficie, submarinas, guardacostas, aeronavales, vehículos y unidades anfibias, infantes de marina, operadores especiales y buzos, Así recibirán capacitación en toma de decisiones y liderazgo, además de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, y contra el crimen transnacional organizado.

Cadetes de la Marina de Guerra del Perú
Cadetes de la Marina de Guerra del Perú

Cadetes de la Escuela Naval del Perú y alumnos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval (Citen), iniciaron el viaje de instrucción al litoral peruano ‘Vilit Vilita 2026’ a bordo de unidades navales y submarinas, que zarparon a la zona norte y sur del país, donde realizarán un programa de eventos operacionales en distintas áreas de la guerra naval; así como, actividades de interacción con la población.

Para la institución naval esto se traduce en un "hito que contribuirá a seguir fortaleciendo la operabilidad e integración” entre las distintas unidades y las capacidades marítimas de los involucrados.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Así recibirán capacitación en temas de toma de decisiones y liderazgo, además de estandarizar los procedimientos para conseguir el desarrollo exitoso de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, y contra el crimen transnacional organizado.

larepublica.pe

PUEDES VER: Ascenso de Fuerzas Armadas 2026: más de 600 oficiales suben de grado en la Marina y Ejército tras aprobación del Gobierno

lr.pe

En este ejercicio de entrenamiento operacional, que se desarrollará hasta el 12 de febrero, participarán unidades de superficie, submarinas, guardacostas, aeronavales, vehículos y unidades anfibias, infantes de marina, operadores especiales y buzos, en un área comprendida entre los puertos de Paita y San Juan de Marcona.

Cabe precisar que, este entrenamiento en donde participará el B.A.P. ‘Paita’, unidad construida en los astilleros del Servicio Industrial de la Marina, representa su primer despliegue, tras su incorporación a la Comandancia General de Operaciones del Pacífico.

La capacitación, además de elevar el nivel de entrenamiento e interoperabilidad de las unidades participantes, complementará la instrucción de los cadetes y alumnos, fortalecerá la presencia naval en el litoral.

Entre las actividades en puerto, el comando y las dotaciones participarán en diversas actividades protocolares, acciones cívicas y visitas culturales, que contribuirán a incrementar la presencia naval y fortalecer el acercamiento con la población.

PUEDES VER: Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

lr.pe

Los cadetes adquirirán habilidades clave en temas de interdicción marítima, cómo sobrevivir en el mar, operaciones y tácticas para abordar embarcaciones ilegales y comunicarse en situaciones tácticas. Pero más importante aún, es que aprenderán a trabajar en equipo, en un entorno marítimo.

larepublica.pe

La Escuela Naval viene articulando esfuerzos para compartir conocimientos y experiencia en materia de seguridad construyendo, no sólo capacidades operacionales e instituciones más fuertes, sino también una red de colaboración para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Notas relacionadas
¿Qué pasa si no te inscribes al Servicio Militar 2026? Multas en el Ejército, FAP y Marina

¿Qué pasa si no te inscribes al Servicio Militar 2026? Multas en el Ejército, FAP y Marina

LEER MÁS
Oleaje anómalo en Año Nuevo: estas son las playas que se verán afectadas en los primeros días del 2026, según la Marina de Guerra

Oleaje anómalo en Año Nuevo: estas son las playas que se verán afectadas en los primeros días del 2026, según la Marina de Guerra

LEER MÁS
Operativo de la Infantería de Marina logra rescatar con éxito a pescador en Boca de Puerto Pizarro, Tumbes

Operativo de la Infantería de Marina logra rescatar con éxito a pescador en Boca de Puerto Pizarro, Tumbes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de febrero en Lima Metropolitana: estas son las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte de agua este 1 y 2 de febrero en Lima Metropolitana: estas son las zonas afectadas

LEER MÁS
Costa Verde alberga un nuevo parque de diversiones con ingreso gratis y juegos mecánicos desde S/10

Costa Verde alberga un nuevo parque de diversiones con ingreso gratis y juegos mecánicos desde S/10

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025