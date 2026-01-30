Médicos en Arequipa protestaron por falta de equipamiento e insumos en sus centros de salud. | Dilo Fuerte

La huelga indefinida iniciada por los médicos en la región Arequipa provocó la paralización de la consulta externa y de las cirugías programadas en los principales hospitales y centros de salud, aunque las autoridades sanitarias aseguraron que la atención se desarrolló con normalidad en las primeras horas.

La medida de fuerza es acatada por los profesionales de establecimientos como los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche, así como por centros ubicados en las provincias de Camaná, Islay, Caravelí, Condesuyos, La Unión, Caylloma y Castilla. Según explicó a RPP el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Goyeneche, Percy Manrique, la protesta implica la suspensión total de atenciones ambulatorias y procedimientos quirúrgicos no urgentes, manteniéndose únicamente los servicios de emergencia y áreas críticas, una situación que se replica en toda la región.

Médicos de Arequipa exigen mejoras en la infraestructura, equipos e insumos

En el Hospital Regional Honorio Delgado, el titular del Cuerpo Médico, Richard Hernández, señaló que cerca de 800 médicos participan en la huelga para exigir mejoras urgentes en la capacidad de atención, frente a la falta de infraestructura adecuada, equipos médicos e insumos básicos.

Cuestionó que, pese a ser el principal hospital de referencia regional y de nivel III-1, el establecimiento no cuente con tomógrafo ni resonador propios, lo que obliga a los pacientes, especialmente a los afiliados al Seguro Integral de Salud, a recurrir a clínicas privadas para realizarse exámenes especializados. Recordó que estas carencias fueron advertidas desde el año pasado mediante protestas y plantones, sin que hasta ahora se haya implementado una solución concreta, y afirmó que, pese al cansancio del personal, la atención de emergencia se mantiene por compromiso con los pacientes.

De acuerdo con estimaciones del gremio médico, la paralización afecta alrededor de 7.000 consultas externas diarias en toda la región. Manrique precisó que solo en el Hospital Goyeneche se deja de atender a unos 400 pacientes por día, cifra que sería el doble en el Honorio Delgado, lo que representa miles de usuarios perjudicados de manera cotidiana.

Entre las principales demandas figura la destitución del gerente regional de Salud, a quien responsabilizan por la falta de equipamiento, el deterioro de la infraestructura y decisiones técnicas consideradas inadecuadas. Además, advirtieron que el Hospital Honorio Delgado debería ser declarado en emergencia debido al estado de sus bases estructurales, que, según indicaron, presentan corrosión y ya han sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría.

La huelga también generó reclamos de pacientes y familiares. Rubén Saavedra denunció que la cirugía programada para extirpar un tumor a su madre fue suspendida por la falta de médicos especialistas en cabeza y cuello en el Hospital Honorio Delgado, pese a que la paciente ya contaba con todos los exámenes prequirúrgicos y debía ser internada a inicios de enero.

Otros usuarios señalaron que la ausencia de equipos como tomógrafos y resonadores magnéticos los obliga a asumir elevados gastos en el sector privado. Asimismo, varios pacientes que viajaron entre cuatro y cinco horas desde provincias para acudir a consultas externas se encontraron con la suspensión de la atención, sin una fecha definida para la reprogramación de sus citas.

Gerente regional de Salud asegura que la atención se realizó con normalidad pese al paro

En contraste, el gerente regional de Salud, Walter Oporto, aseguró que, pese al anuncio del paro, la atención se desarrolló con normalidad en hospitales, centros de salud y postas durante las primeras horas del día. Afirmó también que no se registraron incidentes. La Federación Médica presentó un pliego de reclamos que, a su juicio, no justifica afectar a los pacientes, y consideró inapropiado que se pretenda atribuir responsabilidades que no corresponden a su gestión.

Oporto reconoció que existen deficiencias históricas en la infraestructura sanitaria de la región, al precisar que cerca del 70 % de los establecimientos requieren renovación, aunque aseguró que actualmente hay obras en ejecución y proyectos destrabados. Indicó que la solución definitiva para el Hospital Honorio Delgado es la construcción de un nuevo nosocomio, para el cual ya existe un anteproyecto y una inversión anunciada de hasta 160 millones de soles destinados al equipamiento. Finalmente, exhortó al gremio médico a retomar el diálogo y pidió a la población acudir con normalidad a sus citas programadas.

