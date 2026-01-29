Anuncian cancelación y reprogramación de vuelos hacia y desde Arequipa por condiciones climáticas

Diversos vuelos con origen y destino en la ciudad de Arequipa han sido cancelados y están registrando ajustes en sus horarios y reprogramaciones debido a condiciones climatológicas adversas, principalmente por las lluvias que afectan la zona. Ante esta situación, desde el aeropuerto Jorge Chávez se recomienda a los pasajeros y pasajeras que tengan viajes programados hacia o desde la 'Ciudad Blanca' mantenerse en constante comunicación con su aerolínea, a fin de verificar el estado actualizado de sus vuelos y evitar inconvenientes.

Nota en desarrollo...

