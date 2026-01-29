HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      
Sociedad

Anuncian cancelación y reprogramación de vuelos hacia y desde Arequipa por condiciones climáticas

Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas. Ajustes en horarios y reprogramaciones son frecuentes.

Vuelos hacia Arequipa
Vuelos hacia Arequipa

Diversos vuelos con origen y destino en la ciudad de Arequipa han sido cancelados y están registrando ajustes en sus horarios y reprogramaciones debido a condiciones climatológicas adversas, principalmente por las lluvias que afectan la zona. Ante esta situación, desde el aeropuerto Jorge Chávez se recomienda a los pasajeros y pasajeras que tengan viajes programados hacia o desde la 'Ciudad Blanca' mantenerse en constante comunicación con su aerolínea, a fin de verificar el estado actualizado de sus vuelos y evitar inconvenientes.

Nota en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Generación Z y Policía se enfrentan en Arequipa tras llegada de Rafael López Aliaga

Generación Z y Policía se enfrentan en Arequipa tras llegada de Rafael López Aliaga

LEER MÁS
Volcán Sabancaya registró explosión de cenizas que alcanzó 3.400 metro de altura y genera alerta naranja en Arequipa, según IGP

Volcán Sabancaya registró explosión de cenizas que alcanzó 3.400 metro de altura y genera alerta naranja en Arequipa, según IGP

LEER MÁS
Cancelaron vuelos en Arequipa: mal clima afectó operaciones en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

Cancelaron vuelos en Arequipa: mal clima afectó operaciones en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los “Húsares de Junín”

Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los “Húsares de Junín”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025