Anuncian cancelación y reprogramación de vuelos hacia y desde Arequipa por condiciones climáticas
Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas. Ajustes en horarios y reprogramaciones son frecuentes.
Diversos vuelos con origen y destino en la ciudad de Arequipa han sido cancelados y están registrando ajustes en sus horarios y reprogramaciones debido a condiciones climatológicas adversas, principalmente por las lluvias que afectan la zona. Ante esta situación, desde el aeropuerto Jorge Chávez se recomienda a los pasajeros y pasajeras que tengan viajes programados hacia o desde la 'Ciudad Blanca' mantenerse en constante comunicación con su aerolínea, a fin de verificar el estado actualizado de sus vuelos y evitar inconvenientes.
Nota en desarrollo...
