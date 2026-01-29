El 'Monstruo' será recluido en la Base Naval del Callao tras dictarse 36 meses de prisión preventiva en su contra
El 'Monstruo' fue trasladado a la Dircote el pasado 28 de enero bajo fuerte resguardo policial. La PNP cerró vías clave del Cercado de Lima para facilitar su desplazamiento
- Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra el ‘Monstruo’ tras ser extraditado
- Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, ya está en Lima: así fue su traslado a la carceleta
Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo”, será recluido en la Base Naval del Callao tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 36 meses de prisión preventiva, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) en conferencia de prensa. El traslado se realizará de manera inmediata y bajo un fuerte resguardo policial, motivo por el cual se dispuso el cierre del carril de la avenida España con dirección a la avenida Alfonso Ugarte, a fin de garantizar la seguridad del operativo.