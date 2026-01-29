El 'Monstruo' será recluido en la Base Naval del Callao tras dictarse 36 meses de prisión preventiva en su contra

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo”, será recluido en la Base Naval del Callao tras la decisión del Poder Judicial de imponerle 36 meses de prisión preventiva, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) en conferencia de prensa. El traslado se realizará de manera inmediata y bajo un fuerte resguardo policial, motivo por el cual se dispuso el cierre del carril de la avenida España con dirección a la avenida Alfonso Ugarte, a fin de garantizar la seguridad del operativo.