Rapan a Erick Moreno, alias el 'Monstruo', previo a su traslado a la Base Naval del Callao

Alias el 'Monstruo' apareció totalmente rapado y vestido de blanco previo su traslado a la Base Naval | Composición LR | Kevinn García/La República

Totalmente rapado y vestido de blanco, así fue trasladado Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', hacia la Base Naval del Callao luego de pasar su primera noche en Lima, en la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en Cercado de Lima, donde cumplió las disposiciones judiciales tras su extradición desde Paraguay.

Asimismo, durante su movilización, Moreno fue consultado sobre si sentía arrepentimiento por los delitos que se le acusan. Sin embargo, solo se limitó a decir "Cristo vive" con una sonrisa en el rostro. Cabe resaltar que el 'Monstruo' deberá cumplir una medida de 36 meses de prisión preventiva por los delitos de secuestro contra la empresaria Jackeline Salazar y por organización criminal dedicada al sicariato y extorsión.

Erick Moreno durante su traslado hacia la Base Naval del Callao. Foto: Kevinn García

Así lució el 'Monstruo' previo a su traslado hacia la Base Naval

Erick Moreno Hernández portaba un chaleco antibalas, mameluco blanco, sandalias y la cabeza afeitada durante su traslado hacia el vehículo policial que lo llevaría a la Base Naval del Callao. Acompañado por un fuerte contingente policial, el 'Monstruo' cumplirá las diligencias judiciales correspondientes conforme a la ley, luego de haber asistido a la audiencia de control de identidad.

Las autoridades no han precisado el motivo por el que Erick Moreno fue rapado. Sin embargo, se asemeja a cómo son presentados los reos en El Salvador. Por otro lado, cabe recordar que, durante su llegada a la Dircote, el criminal se mostró sonriente antes de dar sus primeras declaraciones, en las que solicitó la presencia de su defensa particular: "Yo tengo mi abogado. También necesito que se respeten mis derechos. Necesito a mi abogado particular, por favor, para que pueda revisar mi caso a fondo", expresó.

Lo que enfrentará Erick Moreno

De acuerdo con el Ministerio Público, Erick Moreno Hernández está siendo investigado por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas al secuestro y la extorsión. Ya cuenta con una condena previa de 32 años por delitos contra la libertad (secuestro y hurto) y contra el patrimonio (homicidio y sicariato), dictada en 2023 por la Octava Sala Superior Penal de Lima, lo cual motivó su inclusión en la lista de los más buscados en ese momento.

Esta situación podría agravarse para el alias "El Monstruo", ya que ahora enfrenta nuevos procesos legales por otros delitos. Se espera que su traslado al centro penitenciario se realice bajo las mismas condiciones de seguridad con las que llegó a la capital.

