Sociedad

Minero artesanal fue rescatado con vida tras permanecer más de 24 horas días atrapado en un socavón en Nasca

La víctima fue trasladada al hospital de apoyo Ricardo Rivarola Cruzado de Nasca, donde permanece bajo observación médica, presentando signos de deshidratación.

Las labores de rescate involucraron a más de un centenar de personas, incluidas autoridades y bomberos, y culminaron con el traslado del minero al hospital por signos de deshidratación.
Las labores de rescate involucraron a más de un centenar de personas, incluidas autoridades y bomberos, y culminaron con el traslado del minero al hospital por signos de deshidratación. | Foto: Andina

Un minero artesanal fue rescatado vivo tras permanecer atrapado durante varias horas en el interior de un socavón ubicado en la mina Socos, en la provincia de Nasca, región Ica. El hecho ocurrió luego de un deslizamiento de tierra registrado durante una jornada de trabajo, lo que activó un amplio operativo de emergencia en la zona.

El trabajador, identificado como Héctor Guerra García, fue hallado con vida en la madrugada, luego de un esfuerzo conjunto que involucró a autoridades locales, efectivos policiales, brigadas especializadas y miembros de la comunidad minera. Tras ser retirado del socavón, fue trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

Minero quedó atrapado en socavón de Nasca tras deslizamiento de tierra

El accidente se produjo cuando Héctor Guerra García realizaba labores de extracción de oro en el interior de la mina Socos. Durante la jornada, se registró un derrumbe dentro del túnel que provocó que el minero quedara atrapado a una distancia considerable de la entrada principal.

De acuerdo con la información disponible, el trabajador no se encontraba solo al momento del incidente. Dos de los acompañantes que estaban en el lugar lograron salir a tiempo tras el deslizamiento, mientras que Guerra García quedó aislado por la acumulación de tierra y rocas en el interior de la galería.

La zona donde ocurrió el derrumbe presenta una geografía compleja, con socavones de considerable profundidad, lo que dificultó las labores iniciales de acceso. Tras conocerse el hecho, los familiares del minero solicitaron apoyo a las autoridades locales para iniciar las tareas de rescate.

Autoridades y comunidad lograron rescate tras intensas horas de trabajo

Las labores de rescate se desarrollaron de manera ininterrumpida durante la noche y la madrugada, con la participación de más de un centenar de mineros artesanales, efectivos de la Policía Nacional del Perú, personal de la unidad de rescate y bomberos de la ciudad de Nasca. Los equipos trabajaron retirando grandes volúmenes de tierra y material suelto acumulado en el socavón.

El alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, informó que el minero fue ubicado con vida durante la madrugada y que, tras recibir atención prehospitalaria en el lugar, se procedió a su extracción. Una vez fuera del socavón, Héctor Guerra García fue trasladado al hospital de apoyo Ricardo Rivarola Cruzado de Nasca, donde permanece bajo observación médica. Según se indicó, el minero presentaba signos de deshidratación y agotamiento, producto del tiempo que permaneció atrapado, pero se encontraba consciente al momento de su traslado.

