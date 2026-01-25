Puno: desarticulan banda criminal con arsenal de armas y explosivos en zona minera

Detenidos fueron llevados a la comisaría La Rinconada. Foto: PNP.

La Policía Nacional del Perú desarticuló la banda criminal denominada ‘Los Acopiadores de Pilsen’, quienes presuntamente operaban en zonas mineras de la región Puno con un arsenal de armas de fuego y explosivos.

La intervención se realizó en un campamento vinculado a personal de seguridad, donde se incautaron armas de diverso calibre, equipos de perforación y materiales químicos de uso bélico en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

Los detenidos fueron identificados como Andrés Machaca Quispe (25), Rogelio Monzón Enríquez (40), Bryan Vicente Apaza Mozón (21), Richard Padilla Quispe (30) y Paul Carlos Ramos Ticona (28).

Los cinco sujetos se encontraban dentro de un recinto que operaba como campamento de seguridad y, según la Policía, estarían inmersos en el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, vinculado a la tenencia, uso y porte ilegal de armas de fuego.

Material incautado

En el lugar se hallaron una carabina de procedencia boliviana con inscripción oficial, una pistola Taurus calibre 9 mm, dos revólveres marca Taurus, otra carabina sin cañón con inscripciones Mauser, una escopeta abastecida con cuatro cacerinas, tres taladros industriales y 39 emulsiones tipo “salchicha”.

Asimismo, se decomisaron 36 fulminantes, mechas lentas de aproximadamente 50 metros, tres granadas de gas lacrimógeno, dos agentes químicos con inscripciones limadas, además de un total de 480 municiones y 318 cartuchos de escopeta. También se incautaron nueve celulares, dos radios de comunicación y tres chalecos color café.

La Policía informó que todo el material fue incautado y que se vienen realizando las investigaciones correspondientes en coordinación con el Ministerio Público, a fin de determinar el alcance de las actividades de la organización criminal.