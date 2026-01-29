HOYSuscripcion LR Focus

Dos menores de 11 y 9 años desaparecen mientras jugaban en el parque Nº7 en Santa Anita: "Quiero que los devuelvan"

Las madres de los pequeños denunciaron que la policía del distrito de Santa Anita no quiso ayudarlas con la denuncia. "Nos dijeron que debe pasar 24 horas", reclamaron.

Madres pidieron el apoyo de las autoridades para buscar a los dos menores de edad.
Madres pidieron el apoyo de las autoridades para buscar a los dos menores de edad. | Foto: composición LR/ Panamericana

Dos familias viven horas de angustia tras la desaparición de dos menores, de 11 y 9 años, quienes desaparecieron el martes 27 de enero mientras jugaban en el parque N.º 7 en Santa Anita. Sus madres piden apoyo para encontrarlos.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran que los menores se encontraban en el área recreativa; sin embargo, tras un breve giro del dispositivo de vigilancia, su rastro desapareció por completo de las imágenes.

Menores desaparecieron de un parque en Santa Anita

En medio de lágrimas, la madre de uno de los menores reveló que observaba a su hijo desde una de las bancas del parque, pero luego no hubo rastro de él ni de su amigo. "Lo busqué por todas partes y no encontré nada", dijo.

Asimismo, hizo un llamado desesperado a las autoridades para que intensifiquen las investigaciones. La mujer instó a quienes tengan información —o a los presuntos responsables de la desaparición— a que revelen su paradero. 'Solo quiero que los devuelvan', suplicó.

"Hemos ido a denunciar y la policía no nos ha hecho caso. Nos dijo: 'Espérense 24 horas para que puedan denunciar'. ¿Por qué voy a esperar, si mi niño se desapareció el día martes? ¿Cómo me van a hacer esperar 24 horas? El único que me ha apoyado es la comisaría de Villahermosa; ahí me han dicho: 'Señora, ¿por qué no hace la denuncia en su sitio?' Y yo le he dicho que no me han hecho caso, que debo esperar 24 horas, ¿para qué? ¿Para encontrar a mi hijo muerto? No se los he dicho", reclamó la mamá del menor de 8 años.

