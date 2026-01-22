HOYSuscripcion LR Focus

Un muerto y seis heridos deja aparatosa volcadura de combi con pasajeros en Santa Anita

Accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Los Chancas y La Encalada. La víctima mortal falleció camino al hospital y los seis heridos fueron trasladados para recibir atención médica.


Víctima mortal estaba sentada en el lado del copiloto según autoridades. Foto: ATV Noticias
Víctima mortal estaba sentada en el lado del copiloto según autoridades. Foto: ATV Noticias

La volcadura de una combi llena de pasajeros en el distrito de Santa Anita dejó el saldo de un muerto y seis personas heridas la noche del miércoles 21 de enero de 2026.

El fatal accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las avenidas Los Chanchas y La Encalada alrededor de las 8:00 p. m. Según información preliminar, el vehículo perteneciente a la línea '505' se habría quedado sin frenos y el conductor, en su intento por controlar el imperfecto, terminó volcándose tras impactar con un poste de alumbrado.

Volcadura de una combi en Santa Anita dejó un muerto y seis heridos

Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias y socorrer a los heridos, respectivamente. Se supo que fueron trasladados al Hospital Hipólito Unanue 'Bravo Chico'.

Asimismo, la víctima mortal se trató de una mujer de aproximadamente 40 años, quien según las autoridades, se encontraba sentada en el lado del copiloto al momento del accidente. A pesar de haber recibido los primeros auxilios, falleció camino al hospital.

