Un muerto y seis heridos deja aparatosa volcadura de combi con pasajeros en Santa Anita

La volcadura de una combi llena de pasajeros en el distrito de Santa Anita dejó el saldo de un muerto y seis personas heridas la noche del miércoles 21 de enero de 2026.

El fatal accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de las avenidas Los Chanchas y La Encalada alrededor de las 8:00 p. m. Según información preliminar, el vehículo perteneciente a la línea '505' se habría quedado sin frenos y el conductor, en su intento por controlar el imperfecto, terminó volcándose tras impactar con un poste de alumbrado.

Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias y socorrer a los heridos, respectivamente. Se supo que fueron trasladados al Hospital Hipólito Unanue 'Bravo Chico'.

Asimismo, la víctima mortal se trató de una mujer de aproximadamente 40 años, quien según las autoridades, se encontraba sentada en el lado del copiloto al momento del accidente. A pesar de haber recibido los primeros auxilios, falleció camino al hospital.