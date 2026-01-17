HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      
Sociedad

Capturan a presunto autor del asesinato de estibador en Santa Anita: extorsionó a trabajadores de salud para conocer información de la víctima

La PNP detuvo a Eddymerk José Godoy Araujo, presunto autor mediato del crimen. Según la DIRINCRI, el asesinato estaría ligado a una disputa por el control del tráfico de drogas en el cono norte de Lima.

La PNP detuvo en menos de siete horas a Eddymerk José Godoy Araujo, presunto autor mediato del crimen ocurrido en Santa Anita.
La PNP detuvo en menos de siete horas a Eddymerk José Godoy Araujo, presunto autor mediato del crimen ocurrido en Santa Anita. | Foto: Francisco Erazo/La República.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura del presunto autor mediato del asesinato de un estibador venezolano ocurrido en el distrito de Santa Anita. Según las investigaciones preliminares, el crimen estaría vinculado a una disputa por el control territorial del tráfico de drogas en zonas aledañas al mercado de productores del distrito.

De acuerdo con la PNP, el ataque, perpetuado por el ciudadano venezolano identificado como Eddymerk José Godoy Araujo (27), posible integrante de la banda criminal extranjera “Los Despreciables del Antitren, se produjo alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima, Anderson Mendoza Colmenares, y su acompañante, abriendo fuego en plena vía pública. Ambos cayeron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Alberto Sabogal, donde finalmente se confirmó la muerte del estibador pese a los esfuerzos médicos.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

lr.pe

Extorsionaron a centro médico para conocer estado de salud de la víctima

De acuerdo con información oficial, se conoció que tras el atentado, integrantes de la banda criminal extorsionaron a trabajadores del hospital con el objetivo de conocer en tiempo real el estado de salud de la víctima. Según fuentes policiales, esta práctica forma parte del modus operandi del grupo para evaluar riesgos y coordinar su huida.

“El detenido cumple el rol de autor mediato, es decir, quien ordena la ejecución. Estamos ante una organización que actúa por la hegemonía y el control de la venta de estupefacientes, principalmente marihuana, en distintos puntos estratégicos”, precisó el general Lozada Morales, jefe de la DIRNIC.

PUEDES VER: Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

lr.pe

Tras los pasos de otros integrantes

La Policía Nacional tienen identificados a los demás integrantes de la organización criminal extranjera “Los Despreciables del Antitren”. Entre ellos figuran los alias “Johandry”, quien sería el lugarteniente de la banda, así como “Saliva” y “Cabeza de Perro”. Según la autoridad policial, su captura sería cuestión de horas.

Asimismo, en el teléfono celular de Eddymerk José Godoy Araujo se hallaron mensajes y registros que lo vincularían directamente con el crimen, entre ellos textos como “chamo, no te vayas a dejar atrapar”, además de fotografías de la víctima en el hospital, tomadas cuando aún se encontraba con vida, lo que reforzaría la hipótesis de un seguimiento posterior al ataque.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita y pone en riesgo a varias viviendas

Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita y pone en riesgo a varias viviendas

LEER MÁS
Santa Anita sorteará la canasta navideña más grande del mundo, valorizada en US$80.000

Santa Anita sorteará la canasta navideña más grande del mundo, valorizada en US$80.000

LEER MÁS
Línea Etcapsa, que cubre la ruta Callao-Ate, paraliza operaciones por extorsiones: cupos son de S/10.000 de "inscripción"

Línea Etcapsa, que cubre la ruta Callao-Ate, paraliza operaciones por extorsiones: cupos son de S/10.000 de "inscripción"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Sujetos piden delivery y disparan a repartidores al llegar a su destino en San Juan de Miraflores

Sujetos piden delivery y disparan a repartidores al llegar a su destino en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Sociedad

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Lluvias y huaicos en Perú hoy EN VIVO: alerta roja del Senamhi, inundaciones y fuertes precipitaciones en Lima y otras regiones

Policía que evitó asalto a colectivo en Huachipa denuncia amenazas de muerte: "Sabemos dónde vives"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025