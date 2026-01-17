La PNP detuvo en menos de siete horas a Eddymerk José Godoy Araujo, presunto autor mediato del crimen ocurrido en Santa Anita. | Foto: Francisco Erazo/La República.

La PNP detuvo en menos de siete horas a Eddymerk José Godoy Araujo, presunto autor mediato del crimen ocurrido en Santa Anita. | Foto: Francisco Erazo/La República.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la captura del presunto autor mediato del asesinato de un estibador venezolano ocurrido en el distrito de Santa Anita. Según las investigaciones preliminares, el crimen estaría vinculado a una disputa por el control territorial del tráfico de drogas en zonas aledañas al mercado de productores del distrito.

De acuerdo con la PNP, el ataque, perpetuado por el ciudadano venezolano identificado como Eddymerk José Godoy Araujo (27), posible integrante de la banda criminal extranjera “Los Despreciables del Antitren, se produjo alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima, Anderson Mendoza Colmenares, y su acompañante, abriendo fuego en plena vía pública. Ambos cayeron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Alberto Sabogal, donde finalmente se confirmó la muerte del estibador pese a los esfuerzos médicos.

Extorsionaron a centro médico para conocer estado de salud de la víctima

De acuerdo con información oficial, se conoció que tras el atentado, integrantes de la banda criminal extorsionaron a trabajadores del hospital con el objetivo de conocer en tiempo real el estado de salud de la víctima. Según fuentes policiales, esta práctica forma parte del modus operandi del grupo para evaluar riesgos y coordinar su huida.

“El detenido cumple el rol de autor mediato, es decir, quien ordena la ejecución. Estamos ante una organización que actúa por la hegemonía y el control de la venta de estupefacientes, principalmente marihuana, en distintos puntos estratégicos”, precisó el general Lozada Morales, jefe de la DIRNIC.

Tras los pasos de otros integrantes

La Policía Nacional tienen identificados a los demás integrantes de la organización criminal extranjera “Los Despreciables del Antitren”. Entre ellos figuran los alias “Johandry”, quien sería el lugarteniente de la banda, así como “Saliva” y “Cabeza de Perro”. Según la autoridad policial, su captura sería cuestión de horas.

Asimismo, en el teléfono celular de Eddymerk José Godoy Araujo se hallaron mensajes y registros que lo vincularían directamente con el crimen, entre ellos textos como “chamo, no te vayas a dejar atrapar”, además de fotografías de la víctima en el hospital, tomadas cuando aún se encontraba con vida, lo que reforzaría la hipótesis de un seguimiento posterior al ataque.

