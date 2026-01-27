Reniec facilita actas de nacimiento para matrícula del año escolar 2026: cómo obtenerla en línea

El proceso de matrícula escolar 2026 en Perú comienza, y muchos padres deben presentar el acta de nacimiento del menor, que certifica su identidad y filiación. | Foto: Andina/LR

Ante el inicio del proceso de matrícula para el Año Escolar 2026 en el Perú, miles de padres de familia vienen reuniendo la documentación solicitada por las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Uno de los requisitos más habituales es la presentación de la copia del acta de nacimiento del menor, documento que acredita la identidad y filiación del estudiante.

Frente a esta demanda, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó que este trámite puede realizarse de manera virtual, sin necesidad de acudir de forma presencial a una oficina. El procedimiento está disponible a través de su plataforma digital y permite obtener el acta certificada en formato PDF, válida para matrículas presenciales o digitales.

Acta de nacimiento para la matrícula escolar 2026: requisitos, quiénes pueden solicitarla ante Reniec

La copia del acta de nacimiento es solicitada durante el proceso de matrícula escolar como parte de la verificación de datos del estudiante. Este documento puede ser requerido por colegios estatales y privados, especialmente en los niveles inicial y primaria, así como en casos de traslado o ingreso por primera vez al sistema educativo.

Reniec precisa que la solicitud debe ser realizada por uno de los padres o apoderados legales, quienes deberán contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Además, es necesario conocer los datos completos del menor, como nombres y apellidos, fecha de nacimiento y lugar de inscripción, a fin de ubicar el acta en el sistema.

La entidad indica que el trámite está sujeto al pago por derechos administrativos y que la copia emitida incluye un código QR que permite verificar su autenticidad. Este elemento respalda su validez para trámites oficiales, entre ellos la matrícula escolar correspondiente al año 2026.

Página de Reniec brinda copias de actas de nacimiento de forma segura y vía web. Foto: Reniec

Cómo obtener la copia del acta de nacimiento en Reniec vía web: pasos, costo y formas de pago disponibles

Verificación del acta: ingresar a la plataforma de actas certificadas de Reniec y comprobar si el registro del menor se encuentra digitalizado. Pago del trámite: abonar el monto de S/10.30 mediante Yape, agente BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe, conservando el comprobante. Inicio de solicitud: acceder nuevamente al sistema de Reniec, elegir la opción de copia certificada y aceptar los términos del servicio. Validación de datos: ingresar la información personal del solicitante, como número de DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico y celular. Confirmación de seguridad: colocar el código enviado por Reniec al correo registrado. Selección del acta: elegir el tipo de acta a solicitar, marcando la opción correspondiente a nacimiento. Registro del titular: completar los datos del menor y asociar el pago previamente realizado. Descarga del documento: generar la copia certificada y descargarla en formato PDF.

Una vez completado el proceso, el documento queda disponible para su uso inmediato en el trámite de matrícula escolar 2026.

