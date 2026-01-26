Sin colas ni citas: Los 4 trámites de Reniec que puedes realizar en agentes de centros comerciales

El módulo de autoservicio de la Reniec está ubicado en siete centros comerciales. | Foto: composición LR/ Reniec

El módulo de autoservicio de la Reniec está ubicado en siete centros comerciales. | Foto: composición LR/ Reniec

La entidad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) busca ampliar las gestiones que realiza a la población peruana. Al respecto, maneja varios autoservicios a nivel nacional para acceder sin cola ni citas a cuatro trámites fáciles que puedes hacer de forma rápida y sencilla.

Las plataformas virtuales se encuentran distribuidas en siete sectores concurridos del país. Su finalidad es estar más cerca de los hogares y lugares de trabajo para que realicen sus diligencias sin necesidad de asistir a una oficina de Reniec.

¿Qué trámites puedes realizar en agentes de Reniec en centros comerciales?

Los agentes Reniec son unos módulos que pueden usarse para agilizar los procedimientos de los siguientes trámites.

Solicitar copias certificadas de actas (nacimiento, matrimonio, defunción)

Duplicados de DNIe

Rectificar estado civil (soltero a casado)

Desbloquear o cambiar el PIN del DNIe

Los módulos de la Reniec permiten hacer cinco trámites. Foto: Reniec

¿Cuáles son los centros comerciales donde encontrarás un agente Reniec?

En Lima Metropolitana, las personas pueden acceder a distintos módulos de autoservicios.

Jockey Plaza , ubicada en la avenida Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco.

, ubicada en la avenida Javier Prado Este 4200, Santiago de Surco. Mallplaza Angamos , que se encuentra en la avenida Angamos N°1805 cruce con la avenida Tomas Marsano, en Surquillo.

, que se encuentra en la avenida Angamos N°1805 cruce con la avenida Tomas Marsano, en Surquillo. Mall del Sur , ubicada en la avenida Paseo de la República S/N Urb. Matellini, Chorrillos.

, ubicada en la avenida Paseo de la República S/N Urb. Matellini, Chorrillos. Plaza Lima Sur, que está en la Av. Los Lirios N° 300 en San Juan de Miraflores.

Mientras que en las demás regiones las podemos encontrar en Callao, Chimbote e Ica.

Mall Aventura Plaza , que está ubicada en Oscar R. Benavides N° 3866 en el MAC Callao.

, que está ubicada en Oscar R. Benavides N° 3866 en el MAC Callao. MegaPlaza Chimbote , que se encuentra en la Av. Raúl Haya de la Torre N° 4694.

, que se encuentra en la Av. Raúl Haya de la Torre N° 4694. MegaPlaza Ica, que está en la Av. Los Maestros N°206 – 208.

¿Cómo pagar los trámites de Reniec?

El pago para los trámites se pueden realizar a través de diversos métodos como yape, tarjeta de crédito o débito. Además, también se puede realizar este procedimiento a través de Págalo.pe.

