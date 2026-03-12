Fingió su secuestro para extorsionar a su pareja con S/40.000 y ahora afrontará prisión preventiva

Mujer intentó exotrsionar a su pareja al fingir secuestro y ahora pasará 6 meses de prisión preventiva | Poder Judicial

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, a cargo de Luis Miguel Torres Bonifacio, dictó seis meses de prisión preventiva contra Sikandra Banya Mercedes Moscol Arcelles (36), mujer nacionalizada peruana, tras comprobarse que fingió su propio secuestro para extorsionar a su pareja con la suma de S/40.000. Según indicaron, la medida fue adoptada ante la gravedad del delito y el riesgo de fuga de la imputada.

Los hechos se registraron el 6 de marzo, cuando Moscol Arcelles salió de su vivienda con la supuesta intención de acudir a una entrevista laboral. Horas más tarde, su conviviente, Giovanni Miguel Fernández Ponce (40), comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp desde el número de ella, en los que se le exigía dinero bajo amenaza de atentar contra su vida. En los mensajes se adjuntaban fotografías de una mujer maniatada, aparentemente la imputada.

El falso secuestro y la denuncia

La investigación reveló que los presuntos captores nunca existieron. Las exigencias monetarias iniciales fueron reduciéndose progresivamente, llegando incluso a montos menores. En un inicio, pasaron de S/40.000 a S/20.000.

El 8 de marzo, Moscol Arcelles apareció en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Alfredo Mendiola, en Los Olivos, alegando que había sido secuestrada por ciudadanos extranjeros. Sin embargo, las diligencias de la Depincri Bellavista y el levantamiento de información constataron que la mujer nunca estuvo en peligro. Se determinó que se encontraba en un hostal del distrito de La Perla, desde donde enviaba las fotografías y realizaba las exigencias económicas a su pareja.

Ahora, el Poder Judicial del Callao ordenó que Sikandra Moscol Arcelles permanezca recluida en un centro penitenciario mientras continúan las investigaciones.

