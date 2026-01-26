Efectivos policiales detuvieron a una pareja de jóvenes tras ser acusados de asaltar con la modalidad de “cogoteo” en pleno centro de Juliaca. La intervención se produjo en la intersección de los jirones Jorge Chávez y Ayacucho, donde los presuntos delincuentes atacaron a un transeúnte para despojarlo de su teléfono celular.

Los detenidos fueron identificados como Ronal Max Arucutipa Arias (19), alias ‘Búfalo’, y Rubí Thalía Sonco Ramos (18), alias “Tifani”. Ambos habrían participado en el asalto contra Cristian Anderson Velázquez Barriales (19), a quien interceptaron cuando se encontraba en aparente estado de ebriedad tras salir de un local nocturno. Según el informe, los implicados procedieron a sujetar violentamente al joven para robarle su equipo móvil.

La rápida reacción de los efectivos permitió detener a los presuntos delincuentes en flagrancia, evitando que escaparan con los objetos sustraídos. Durante la intervención se incautaron dos celulares: un iPhone 15 Pro Max de color azul y un Redmi 14 C de color negro. Asimismo, se recuperó un equipo Redmi Note 13 color negro, que pertenecía a víctima.

Atacarían a clientes de bares y discotecas

Las autoridades policiales señalaron que los detenidos operarían en la zona céntrica de Juliaca, aprovechando la vulnerabilidad de transeúntes que salen de discotecas y bares durante la madrugada. Su modus operandi consistiría en seguir a las víctimas y atacarlas por sorpresa mediante el “cogoteo”, una modalidad de robo agravado que pone en riesgo la integridad física de las personas.

El caso fue comunicado de inmediato a la fiscal de turno, Lisbeth Nancy Amanqui Jara, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román-Juliaca, quien dispuso las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

