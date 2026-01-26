HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Detienen a pareja de jóvenes acusados de asaltar a transeúnte en el centro de Juliaca

Según la denuncia policial, la víctima acababa de salir de un establecimiento nocturno en estado de ebriedad cuando fue interceptado.

Hecho ocurrió entre jirones Jorge Chávez y Ayacucho en centro de Juliaca. Foto: PNP.
Hecho ocurrió entre jirones Jorge Chávez y Ayacucho en centro de Juliaca. Foto: PNP.

Efectivos policiales detuvieron a una pareja de jóvenes tras ser acusados de asaltar con la modalidad de “cogoteo” en pleno centro de Juliaca. La intervención se produjo en la intersección de los jirones Jorge Chávez y Ayacucho, donde los presuntos delincuentes atacaron a un transeúnte para despojarlo de su teléfono celular. 

Los detenidos fueron identificados como Ronal Max Arucutipa Arias (19), alias ‘Búfalo’, y Rubí Thalía Sonco Ramos (18), alias “Tifani”. Ambos habrían participado en el asalto contra Cristian Anderson Velázquez Barriales (19), a quien interceptaron cuando se encontraba en aparente estado de ebriedad tras salir de un local nocturno. Según el informe, los implicados procedieron a sujetar violentamente al joven para robarle su equipo móvil. 

TE RECOMENDAMOS

JERÍ EN APUROS: AMIGO DE TÍO JOHNNY CONSIGUIÓ CONTRATO CON PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Puno: desarticulan banda criminal con arsenal de armas y explosivos en zona minera

lr.pe

La rápida reacción de los efectivos permitió detener a los presuntos delincuentes en flagrancia, evitando que escaparan con los objetos sustraídos. Durante la intervención se incautaron dos celulares: un iPhone 15 Pro Max de color azul y un Redmi 14 C de color negro. Asimismo, se recuperó un equipo Redmi Note 13 color negro, que pertenecía a víctima.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Atacarían a clientes de bares y discotecas

Las autoridades policiales señalaron que los detenidos operarían en la zona céntrica de Juliaca, aprovechando la vulnerabilidad de transeúntes que salen de discotecas y bares durante la madrugada. Su modus operandi consistiría en seguir a las víctimas y atacarlas por sorpresa mediante el “cogoteo”, una modalidad de robo agravado que pone en riesgo la integridad física de las personas. 

El caso fue comunicado de inmediato a la fiscal de turno, Lisbeth Nancy Amanqui Jara, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román-Juliaca, quien dispuso las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

LEER MÁS
Convocan a la población de Juliaca para marcha de sacrificio: deudos de fallecidos en protestas advierten huelga de hambre

Convocan a la población de Juliaca para marcha de sacrificio: deudos de fallecidos en protestas advierten huelga de hambre

LEER MÁS
Incautan más de 1.000 unidades de productos pirotécnicos ilegales en Juliaca

Incautan más de 1.000 unidades de productos pirotécnicos ilegales en Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

LEER MÁS
Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima

Madre escapa con su hija de facción del Tren de Aragua y revela red que secuestraba niños para trata de personas en Lima

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú: tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú: tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante de salsa Fabio Alejandro fue asesinado tras presentación en discoteca de San Martín de Porres

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

Sociedad

Cantante de salsa Fabio Alejandro fue asesinado tras presentación en discoteca de San Martín de Porres

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Absalón Vásquez en Ayacucho: rechazo de las víctimas y polémicas compañías

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025