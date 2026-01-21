Incautan más de 1.000 unidades de productos pirotécnicos ilegales en Juliaca

La Policía Nacional del Perú incautó más de mil unidades de productos pirotécnicos ilegales en un operativo realizado en la ciudad de Juliaca. La intervención se efectuó en la avenida Ferrocarril, a la altura de la calle Texas, donde se detuvo a un vehículo sospechoso que transportaba artefactos explosivos sin autorización. Los hechos ocurrieron la tarde del martes 20 de enero.

El vehículo intervenido fue una Toyota Hiace DX de color blanco, con placa Z3A-237, conducida por Julio Pilco Churata, de 62 años. Según el informe, el conductor realizaba maniobras temerarias cuando fue interceptado. Al revisar el interior de la unidad, los agentes hallaron cuatro sacos con contenido dudoso, que al ser inspeccionados contenían cohetes artesanales.

El conteo oficial confirmó un total de 1,141 cohetes artesanales distribuidos en los sacos, con un valor aproximado de 8,000 soles. Asimismo, el vehículo utilizado para el traslado fue valorizado en 20,000 soles, lo que suma un total de 28,000 soles en bienes incautados. El conductor no presentó documentación que acreditara la legalidad de los productos, por lo que fue trasladado a la comisaría PNP Santa Bárbara.

La intervención contó con la presencia de la fiscal Andrea Soledad Quispe Condori Calcina, de la 1ra FPPC-SR Juliaca, quien supervisó el procedimiento. El caso fue tipificado como delito contra la seguridad pública en la modalidad de tráfico de productos pirotécnicos, considerado de peligro común por el riesgo que representan estos artefactos para la ciudadanía.