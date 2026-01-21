Convocan a la población de Juliaca para marcha de sacrificio: deudos advierten huelga de hambre

Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero, convocó a la población de Juliaca a sumarse a la marcha de sacrificio rumbo a Lima con la finalidad de exigir la reactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), desactivado por el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

La marcha comenzará el viernes 23 de enero en Juliaca y todos los participantes caminarán hasta el distrito de Cabanillas. Desde allí continuarán hacia Arequipa y posteriormente se unirán en Cañete con colectivos de otras regiones, para seguir juntos hacia la capital. La llegada a Lima está prevista para el 28 de enero, donde realizarán un plantón frente a la Fiscalía de la Nación.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El dirigente cuestionó la decisión de desactivar el Eficavip, señalando que el equipo ya tenía avances importantes en las acusaciones contra los responsables de las muertes. “No podemos aceptar que se imponga la impunidad mientras las familias siguen sufriendo”, afirmó.

PUEDES VER: Deudos de fallecidos en protestas contra Dina Boluarte harán marcha de sacrificio a Lima para que se reactive Eficavip

Samillán advirtió que, de no ser escuchados, los deudos podrían iniciar una huelga de hambre como medida extrema de presión. “Es una marcha sacrificada donde también participan niños huérfanos y madres mayores que han perdido a sus hijos. El sacrificio que hacemos es para que ninguna otra familia pase por lo mismo”, expresó.

La movilización hacia Lima se perfila como una protesta significativa, con la expectativa de que la presión social obligue a las autoridades a reactivar el equipo especial y garantizar justicia para las víctimas de las protestas sociales.