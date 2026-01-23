HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puno: asesinan a taxista frente al cementerio del distrito de Caracoto

Familiares señalan que el crimen estaría vinculado a una presunta disputa de terrenos. No se descarta que los atacantes se hayan hecho pasar por pasajeros.

Crimen ocurrió frente a cementerio de la comunidad campesina de Chillora. Foto: difusión.
Crimen ocurrió frente a cementerio de la comunidad campesina de Chillora. Foto: difusión.

Los vecinos del distrito de Caracoto (provincia de San Román, región Puno), quedaron conmocionados tras el hallazgo del cuerpo sin vida de José Patricio Vilca Chayña, taxista que fue asesinado de tres disparos dentro de su vehículo. El crimen ha despertado sospechas de una presunta relación con un conflicto familiar por terrenos. 

El hecho ocurrió la noche del jueves 22 de enero, en plena vía pública, en las inmediaciones del cementerio particular de la comunidad campesina de Chillora. La víctima conducía el vehículo de placa Z6L-233, registrado a nombre de la empresa de transportes Caracas, donde según familiares trabajaba desde hace más de una década.

Según vecinos, Vilca Chayña era conocido por brindar servicio a distintas comunidades del distrito y, según sus allegados, se preparaba junto a su familia para participar en las celebraciones de carnavales en febrero, lo que hace aún más dolorosa su pérdida. 

Familia sospecha crimen por disputa de terrenos

Los familiares sostienen que el asesinato podría estar vinculado a una disputa de terrenos con sus propios hermanos, quienes lo habrían amenazado en reiteradas ocasiones. Este conflicto ya había derivado en procesos legales en la fiscalía, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen no fue fortuito; sin embargo, las investigaciones continúan.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los atacantes se habrían hecho pasar por pasajeros para abordar el taxi y, una vez dentro, dispararon contra el conductor. Aunque esta versión aún está en proceso de verificación, las autoridades consideran que el modus operandi apunta a un asesinato planificado. 

En estos momentos, efectivos policiales y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias de levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de la provincia de San Román. Por su parte, la familia en medio del dolor exige justicia y pide que se esclarezcan las circunstancias del crimen, mientras la comunidad de Caracoto permanece consternada por la violencia del ataque.

