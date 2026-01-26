Pasajero herido revela momento del fuerte choque de bus del Metropolitano: "Pensé que no la contaba"

Autoridades reportaron alrededor de 30 pasajeros heridos tras el choque del Metropolitano. | Foto: X

Autoridades reportaron alrededor de 30 pasajeros heridos tras el choque del Metropolitano. | Foto: X

Un pasajero del servicio Expreso 5 del Metropolitano brindó duros detalles sobre el violento choque ocurrido esta mañana en la Vía Expresa, a la altura de La Victoria. El accidente, registrado cerca de las 6:55 a. m., provocó que varios de los ocupantes cayeran al piso por la fuerza del impacto. "Pensé que no la contaba", relató la víctima tras describir la gravedad de los golpes sufridos.

Tras el accidente, el vehículo quedó completamente destrozado y partido a la mitad. San Isidro, Miraflores y Chorrillos. El tránsito en la zona está restringido para las zonas de San Isidro, Miraflores y Chorrillos.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Información en desarrollo...