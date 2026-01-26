Pasajero herido revela momento del fuerte choque de bus del Metropolitano: "Pensé que no la contaba"
El impacto provocó que varios de los pasajeros cayeran al suelo, lo que generó momentos de terror.
Un pasajero del servicio Expreso 5 del Metropolitano brindó duros detalles sobre el violento choque ocurrido esta mañana en la Vía Expresa, a la altura de La Victoria. El accidente, registrado cerca de las 6:55 a. m., provocó que varios de los ocupantes cayeran al piso por la fuerza del impacto. "Pensé que no la contaba", relató la víctima tras describir la gravedad de los golpes sufridos.
Tras el accidente, el vehículo quedó completamente destrozado y partido a la mitad. San Isidro, Miraflores y Chorrillos. El tránsito en la zona está restringido para las zonas de San Isidro, Miraflores y Chorrillos.
Información en desarrollo...