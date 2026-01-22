HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
¿Viajes rápidos o con menos tráfico? ATU implementará vía exclusiva para Corredor Azul en av. Arequipa

La propuesta hecha en la mesa de diálogo de la ATU fue aprobada y se espera que entre en funcionamiento entre marzo y abril de este año.

La ATU presentó una propuesta para modificar el tránsito en la avenida Arequipa, enfocándose en el Corredor Azul sin obras de infraestructura.
La ATU presentó una propuesta para modificar el tránsito en la avenida Arequipa, enfocándose en el Corredor Azul sin obras de infraestructura. | Foto: Andina/ATU/Composición LR

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que la avenida Arequipa contará con una vía exclusiva para el Corredor Azul, cuya implementación se iniciará entre marzo y abril de este año. La medida forma parte de un proyecto de gestión del tránsito que busca priorizar el transporte público en uno de los principales ejes viales de la capital, sin ejecutar obras de infraestructura.

Según lo anunciado por la ATU, la habilitación del carril exclusivo permitiría reducir los tiempos de viaje del Corredor Azul de aproximadamente 75 minutos a cerca de 30 minutos en horas punta. Actualmente, alrededor de 60 mil personas utilizan diariamente este servicio, enfrentando trayectos prolongados debido a la congestión vehicular y a la convivencia con el tránsito privado.

Mejora en el flujo del Corredor Azul podría incentivar el uso de transporte público, señala vocera de Lima Cómo Vamos

El proyecto contempla una reorganización del flujo vehicular en la avenida Arequipa, que tiene una extensión superior a los seis kilómetros y atraviesa distritos como Lima Cercado, Lince, San Isidro y Miraflores. De acuerdo con el esquema planteado, los carriles que van desde Miraflores hacia el Cercado de Lima se convertirán en una vía bidireccional exclusiva para los buses del Corredor Azul, mientras que los carriles en sentido contrario mantendrán el tránsito mixto para vehículos particulares.

Desde el enfoque técnico, la directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, señaló que si bien la ATU proyecta una reducción significativa en los tiempos de viaje, el principal beneficio de una vía exclusiva no debe entenderse únicamente en términos de velocidad. Según explicó, el objetivo central es lograr una mayor fluidez del sistema, es decir, que los buses puedan desplazarse de manera continua, sin detenciones o estancamientos por dos o tres horas sin poder avanzar.

La especialista precisó que la medida no implica necesariamente que los usuarios lleguen más rápido a cada destino, sino que más personas puedan movilizarse de forma ordenada, lo que podría incentivar el uso del transporte público frente al vehículo privado, especialmente en trayectos cortos dentro de la ciudad.

Objetivos del plan y aportes de expertos en urbanismo y movilidad

El vocero de la ATU, Daniel Gonzales, indicó a Agencia Andina que se trata de una intervención de bajo costo basada en experiencias internacionales de gestión del tránsito, aplicadas en ciudades de países como Corea del Sur, España y Argentina. El planteamiento aprovecha la infraestructura existente y descarta la construcción de nuevas vías, enfocándose en la redistribución del espacio vial.

Como parte de los cambios operativos, la ATU reducirá el número de paraderos de 45 a 25, priorizando aquellos con mayor demanda. Tras la primera fase, se iniciará una marcha blanca para evaluar el funcionamiento del sistema antes de considerar su replicación en otras avenidas principales de Lima Metropolitana.

