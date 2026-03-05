Irán asegura ataque a petrolero estadounidense en Ormuz en sexto día de guerra

El ejército del régimen de Irán anunció este jueves el ataque a un petrolero estadounidense en la zona norte del Golfo Pérsico, asegurando que "actualmente se encuentra en llamas". No obstante, el incidente aún no ha sido confirmado por Estados Unidos. Cabe recordar que, hace unos días, el mismo organismo afirmó tener "control total" del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró, además, que todos los buques que no cumplan con "los protocolos" podrían ser "atacados o hundidos". Kiumars Heidari, subcomandante de las Fuerzas Armadas del país, afirmó que actuarán "conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra".

Trump ofrece servicio de escolta para petroleros a través del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, de ser necesario, la Marina de su país escoltará los petroleros a través del estrecho de Ormuz, argumentando que esta medida tiene como objetivo "garantizar el libre flujo de energía al mundo".

La máxima autoridad de Estados Unidos también indicó que ha ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo de su país ofrecer seguros y garantías contra riesgos políticos, con el fin de proteger el transporte marítimo comercial que transita por el Golfo Pérsico.

Tráfico se desploma en un 90%

Según un reporte de la firma de inteligencia del mercado energético Kpler, el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz ha caído un 90% desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Aunque funcionarios militares iraníes afirmaron haber interrumpido completamente el tránsito, una investigadora señaló que algunos buques aún se arriesgan a realizar la travesía.

"A diferencia de otros segmentos de buques, donde los movimientos han cesado en gran medida, algunos petroleros continúan su tránsito hacia el este y el oeste a través del estrecho, y varios de estos viajes se realizan sin el uso del AIS (sistema de navegación marítima)", afirmó Matt Wright, analista principal de la compañía encargada de la investigación.