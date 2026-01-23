HOYSuscripcion LR Focus

Revelan nuevos detalles sobre denuncia a Zambrano, Trauco y Peña
Sociedad

Piura: ordenan 8 meses de prisión preventiva para policías que amenazaron a ciudadano con armas

Uno de los implicados es un policía en retiro mientras el otro se encontraba de vacaciones cuando se produjo el incidente.

Investigados habrían portado armas compradas a otros policías. Foto: composición LR.
Investigados habrían portado armas compradas a otros policías. Foto: composición LR.

El Poder Judicial ordenó ocho meses de prisión preventiva contra dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú que amenazaron con sus armas de fuego a un ciudadano en la provincia de Sullana, en la región de Piura, el pasado 17 de enero.

Los implicados son Jaime G. G., un agente en situación de retiro, quien será investigado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En cuanto a la segunda persona investigada, se trata del efectivo Anderson A. R. Z. Este se encontraba de vacaciones cuando se produjo el incidente y es investigado por el delito contra la seguridad pública.

Es importante resaltar que, según lo informado por la institución policial, ambos sujetos habrían adquirido sus armas de fuego de otros uniformados. 

Los hechos

La intervención policial ocurrió la noche del 17 de enero, en el distrito de Bellavista (Sullana). Un ciudadano denunció que fue amenazado con un arma de fuego en el frontis de su vivienda por Jaime J. J.

A la par, se supo que Anderson A. R. Z. habría intentado huir del lugar a bordo de un vehículo. Sin embargo, este intento fue en vano porque poco tiempo después fue intervenido, se le encontró una pistola abastecida con tres cartuchos.

Cabe señalar que la medida judicial fue dictada por el Tercer Juzgado Transitorio de Investigación Preparatoria de Flagrancia, luego de una audiencia donde el fiscal Egberth Venegas sustento la gravedad de los hechos acontecidos.

