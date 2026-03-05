HOYSuscripcion LR Focus

Hija de Hugo Bustios y su mensaje tras excarcelación de Daniel Urresti: “En este país matan a un periodista y no pasa nada”

Sharmelí Bustios, hija del periodista asesinado Hugo Bustios, criticó la decisión del TC que permitió la libertad de Daniel Urresti, señalado por el Poder Judicial como responsable del crimen.

Sharmelí Bustíos criticó las recientes decisiones del sistema de justicia | Composición: LR.
Sharmelí Bustíos criticó las recientes decisiones del sistema de justicia | Composición: LR.

Sharmelí Bustios, hija del periodista Hugo Bustios, quien fue asesinado por el Ejército del Perú en 1988, dio un mensaje luego de que el Tribunal Constitucional ordenara la excarcelación de Daniel Urresti, señalado por el Poder Judicial como uno de los responsables de este delito. En declaraciones para teleSUR, Bustios criticó esta decisión del sistema de justicia peruano.

“En este país matan a un periodista y no pasa nada. A Daniel Urresti no lo denunció mi madre. Fue un compañero de armas suyo quien pronunció su nombre y dijo que Daniel Urresti estaba implicado en el asesinato de mi padre. Esto se ratifica con el testimonio de otra de las testigos principales y con otras pruebas que se han presentado. Entonces, ¿qué más?”, indicó.

La hija del periodista recordó que este asesinato se enmarcó en uno de los episodios de mayor violencia en el Perú: “Mi padre fue asesinado en un contexto en el que asesinaban a las personas, las desaparecían y lanzaban sus cuerpos a barrancos. En ese escenario, mi padre es asesinado y, peor aún, lo matan mientras ejercía su labor. Estamos frente a un sistema de justicia que apuesta por el cansancio y trabaja con normas que benefician a quienes han cometido crímenes y que está de espaldas a los familiares. Yo también quisiera que, con la facilidad con la que hablan de que prescribió el delito, se prescriba el dolor que tenemos”, recordó.

Además, señaló que la decisión del Tribunal Constitucional atenta contra la memoria de su padre: “No pedimos dádivas. Solo que se nos dé nuestro derecho irrenunciable a la justicia, a la dignidad y a la memoria, y que se mire nuestro dolor con respeto”, finalizó.

Daniel Urresti sale libre beneficiado por el TC

Daniel Urresti, exministro del Interior, dejó la tarde del martes 3 de marzo el penal Castro Castro luego de permanecer cerca de tres años recluido. Su salida se produjo tras un fallo del Tribunal Constitucional que anuló la condena que pesaba en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y dispuso su liberación inmediata. Tras hacerse pública la decisión, los familiares del periodista manifestaron su rechazo y señalaron que la resolución debilita el Estado de derecho y vulnera su derecho a obtener justicia.

La medida fue adoptada por el Tribunal Constitucional con seis votos a favor y uno en contra. El organismo declaró inválida la sentencia de 12 años de prisión que el Poder Judicial había impuesto a Urresti en abril de 2023, al considerar que la acción penal ya había prescrito. Asimismo, el tribunal sostuvo que no era posible aplicar de manera retroactiva la figura de crimen de lesa humanidad a hechos ocurridos en 1988.

Luego de abandonar el penal, el congresista José Luna, de Podemos Perú, difundió una fotografía tomada en los exteriores del establecimiento penitenciario, donde se observa a Urresti junto a su esposa, Juanita Talledo —candidata al Senado por ese partido— y su hijo. Tras conocerse el fallo, Luna afirmó que el exministro tendrá un rol central en la propuesta de seguridad ciudadana de su agrupación y calificó su proceso como un abuso con motivaciones políticas. Sin embargo, la resolución del Tribunal Constitucional no implica una absolución de los cargos, sino que establece que el Estado perdió la facultad de sancionarlo debido al paso del tiempo, sin pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia.

