Detienen a dos policías en flagrancia por abrir fuego durante una fiesta en Piura

La hipótesis policial señala que las armas de fuego no les pertenecerían a los detenidos | Composición LR | Almendra Ruesta

Dos efectivos policiales fueron detenidos en flagrancia luego de que usaran de forma irregular sus armas de fuego durante una reunión social, donde había bebidas alcohólicas, en la provincia de Sullana, Piura.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, Julio Garcés, señaló que se trataría de un agente en situación de retiro y de otro que se encontraba de vacaciones.

Efectivos policiales detenidos por uso irregular de sus armas

Julio Garcés sostuvo que los revólveres que estaban en poder de los efectivos policiales no les pertenecerían a ellos. "Estas armas no estaban a su nombre; parece que los habrían comprado a otros efectivos policiales. Estamos en una etapa de investigación", explicó la autoridad policial.

Este hecho se enmarca en las 394 detenciones realizadas en lo que va del año en Piura, de las cuales 170 estaban requisitoriadas y 24 eran menores de edad, según el jefe de la región policial de Piura, Daniel Jares.

Desarticulación de bandas criminales

Además, la autoridad hizo énfasis en la desarticulación de tres bandas criminales. Una de estas es Los Chuckys de la Extorsión, tres sujetos que estarían detrás de las amenazas al empresario A. I. A. Y., a quien le pedían S/ 8.000 como cuota inicial y S/ 2.000 mensuales. También fueron intervenidos Los Mosquitos, quienes robaban vehículos en manada.

Por este caso se detuvo a cuatro menores de edad. Por último, se hizo mención a Los Cogoteros de Mariátegui. Dos integrantes de este grupo fueron detenidos en Tambogrande. Al revisar el vehículo menor en el que se trasladaban, se encontró un revólver con cinco cartuchos. La policía maneja la hipótesis de que estarían implicados en el delito de cobros de cupos a empresas de construcción civil.

