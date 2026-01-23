Challapalca o Ancón I: ¿En qué penal será recluido El Monstruo?

El Monstruo será recluido en Challapalca o en Ancón I.

El penal de Challapalca, construido a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar, en las alturas de Tacna, fue construida para ser la cárcel más segura del país. Allí viven, constantemente vigilados y en casi absoluto aislamiento, los llamados presos de alta peligrosidad. Allí, también, podría ser trasladado Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, una vez que se concrete su extradición desde Paraguay.

La cárcel fue inaugurada en 1997 en la provincia de Tarata. Sus celdas albergan el temible Gerson Gálvez, ‘Caracol’; y al cabecilla del Tren de Aragua, Héctor Prieto, ‘Mamut’; además del holandés Joran Van der Sloot.

También fue la tumba de feroces delincuentes como Mamerto Florián López, ‘Cojo Mame’, y del cabecilla de ‘Los Injertos del Fundo Oquendo’, Jacinto Aucayari Bellido, ‘Cholo Jacinto’.

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal manifestó a La República que existe un plan estratégico coordinado entre las autoridades peruanas y paraguayaspara el traslado del presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ hacia territorio nacional.

“No se dejará nada al azar, pero la decisión donde será recluido corresponde a la Junta de Clasificación de Instituto Nacional Penitenciario (Inpe)”, precisó el oficial.

Revoredo indicó que actualmente se viene desarrollando una fase complementaria de coordinación fronteriza para garantizar que la extradición se desarrolle sin contratiempos. En el ámbito jurídico, se contará con la participación del fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, quien aseguró disponer de un equipo especializado para el proceso.

Actualmente el penal de Challapalca alberga a 228 privados de libertad de alta peligrosidad y de difícil readaptación.

Estos internos que están bajo el régimen especial de extrema seguridad, se encuentran en estricta disciplina y vigilancia, y según la normativa vigente, cuentan con solo 2 horas de patio y reciben la visita de un familiar cada dos semanas por el tiempo de una hora, entre otras medidas restrictivas.

A la fecha, entre los internos recluidos recientemente se encuentran integrantes de organizaciones criminales como Tren de Aragua, Dinastía Alayón, Los Pulpos, La Jauría, La Cota 905, Los hijos de Dios entre otros terribles pistoleros.

Pero, ‘El Monstruo’ también podría ser recluido en el pabellón de extrema seguridad del establecimiento penitenciario Ancón I donde están los delincuentes vinculados a organizaciones y bandas criminales implicadas en delitos como extorsión, sicariato, robo agravado y organización criminal.

De esa manera, Erick Moreno cumpliría en este reclusorio un régimen penitenciario estricto conforme a la normativa vigente, que contempla, entre otras medidas, visita quincenal mediante locutorio, una hora diaria de patio y controles especiales de seguridad, propios del pabellón de máxima seguridad.

“Estos internos permanecen bajo un régimen extremo, con reglas más estrictas, sin acceso a conexión eléctrica ni a mobiliario”, indicó un funcionario del Inpe.

Estas acciones tienen como finalidad preservar el orden, la disciplina y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios, evitando que desde su interior se planifiquen o dirijan actividades delictivas.

Revoredo calificó a Moreno Hernández como un sujeto que “traicionó al Perú”, pues sus acciones criminales afectaron gravemente a la ciudadanía y ocasionaron muerte de personas inocentes.

“El Perú lo recibirá con desprecio, porque este irrecuperable traicionó a la patria. No tiene espacio; irá directamente al penal Challapalca”, indicó tras agregar que a Dirincri enviará un equipo especializado para encargarse del traslado y posterior internamiento del detenido en un centro penitenciario de máxima seguridad.