HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Reos del penal de SJL tenían mesas de billar, televisores y hasta una imagen de la Santa Muerte: todo lo hallado tras la requisa

Durante el operativo sorpresa en el pabellón 4 del penal de Lurigancho, también se encontraron objetos que podían ser utilizados como armas blancas. El ministro de Justicia, Walter Martínez, aseguró que las requisas continuarán durante el estado de emergencia.

Reos del penal de SJL tenían mesas de billar, TV, celulares e imagen de la Santa Muerte
Reos del penal de SJL tenían mesas de billar, TV, celulares e imagen de la Santa Muerte | Foto: Difusión.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ejecutó la noche del jueves 15 de enero un operativo sorpresa en el pabellón 4 del penal de Lurigancho, que alberga alrededor de 650 internos. Tras la inspección en una de las cárceles más pobladas en Perú, las autoridades encontraron objetos como mesas de billar artesanales, televisores, equipos de sonido, ventiladores y hasta una imagen de la Santa Muerte.

“Hemos encontrado libretas con números telefónicos, una serie de artefactos eléctricos (…). También un celular, armas blancas, enchufes, cables. Una serie de objetos que están prohibidos dentro de los penales”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien lideró el operativo.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

INPE: jóvenes sin experiencia fueron contratadas tras reuniones con Iván Paredes

lr.pe

Agentes destruyeron material encontrado

Los agentes destruyeron algunos de los materiales hallados debido al riesgo de que pudieran ser utilizados por los internos como armas blancas dentro de los penales, lo que podría generar grescas o incluso atentar contra los oficiales penitenciarios.

La intervención, en la que participaron más de 80 agentes entre el Grupo de Operaciones Especiales y seguridad penitenciaria, se realizó en los tres pisos del pabellón, que incluyeron cocinas, servicios higiénicos y áreas comunes, y se enfocó en la búsqueda de elementos que puedan vincular a los reos en delitos de extorsión.

Aumento de inspección penitenciaria

El 2025 cerró con 4.100 requisas, que realizó el Inpe entre julio y diciembre. Durante las intervenciones, la entidad incautó 950 celulares, cerca de 1.400 accesorios de celular y 4.500 armas punzocortantes.

Por otra parte, 450 reos fueron trasladados a penales de mayor contención por motivos de seguridad penitenciaria. Según cifras de la propia institución, la medida se incrementó del 25% y 57% respecto a los años 2024 y 2023, donde se registraron 337 y 258 movilizaciones, respectivamente.

Martínez Laura advirtió que las requisas continuarán de forma permanente durante el estado de emergencia. “Las acciones que realizamos en los penales a nivel nacional son fundamentales. Las constantes intervenciones que hacemos, los traslados de internos son fundamentales para mantener el principio de autoridad dentro de los penales y también para colaborar en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, agregó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
INPE: jóvenes sin experiencia fueron contratadas tras reuniones con Iván Paredes

INPE: jóvenes sin experiencia fueron contratadas tras reuniones con Iván Paredes

LEER MÁS
Hallan muerto a venezolano condenado por sicariato en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Hallan muerto a venezolano condenado por sicariato en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

LEER MÁS
Motín en pabellón de Maranguita ocasiona fuerte incendio: un agente del INPE herido tras golpe

Motín en pabellón de Maranguita ocasiona fuerte incendio: un agente del INPE herido tras golpe

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

LEER MÁS
Temblor en Amazonas: sismo de magnitud 4,1 remeció Condorcanqui, según IGP

Temblor en Amazonas: sismo de magnitud 4,1 remeció Condorcanqui, según IGP

LEER MÁS
Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

Histórica sentencia de más 30 años de prisión por esclavitud en el Perú: Fiscalía confirma fallo contra responsables del Caso Nicolini

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: cuánto costará ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Sociedad

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025