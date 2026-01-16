Reos del penal de SJL tenían mesas de billar, TV, celulares e imagen de la Santa Muerte | Foto: Difusión.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ejecutó la noche del jueves 15 de enero un operativo sorpresa en el pabellón 4 del penal de Lurigancho, que alberga alrededor de 650 internos. Tras la inspección en una de las cárceles más pobladas en Perú, las autoridades encontraron objetos como mesas de billar artesanales, televisores, equipos de sonido, ventiladores y hasta una imagen de la Santa Muerte.

“Hemos encontrado libretas con números telefónicos, una serie de artefactos eléctricos (…). También un celular, armas blancas, enchufes, cables. Una serie de objetos que están prohibidos dentro de los penales”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, quien lideró el operativo.

Agentes destruyeron material encontrado

Los agentes destruyeron algunos de los materiales hallados debido al riesgo de que pudieran ser utilizados por los internos como armas blancas dentro de los penales, lo que podría generar grescas o incluso atentar contra los oficiales penitenciarios.

La intervención, en la que participaron más de 80 agentes entre el Grupo de Operaciones Especiales y seguridad penitenciaria, se realizó en los tres pisos del pabellón, que incluyeron cocinas, servicios higiénicos y áreas comunes, y se enfocó en la búsqueda de elementos que puedan vincular a los reos en delitos de extorsión.

Aumento de inspección penitenciaria

El 2025 cerró con 4.100 requisas, que realizó el Inpe entre julio y diciembre. Durante las intervenciones, la entidad incautó 950 celulares, cerca de 1.400 accesorios de celular y 4.500 armas punzocortantes.

Por otra parte, 450 reos fueron trasladados a penales de mayor contención por motivos de seguridad penitenciaria. Según cifras de la propia institución, la medida se incrementó del 25% y 57% respecto a los años 2024 y 2023, donde se registraron 337 y 258 movilizaciones, respectivamente.

Martínez Laura advirtió que las requisas continuarán de forma permanente durante el estado de emergencia. “Las acciones que realizamos en los penales a nivel nacional son fundamentales. Las constantes intervenciones que hacemos, los traslados de internos son fundamentales para mantener el principio de autoridad dentro de los penales y también para colaborar en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, agregó.

