¿Afecta la luz y las comunicaciones? IGP responde sobre la tormenta geomagnética en Perú

Una fuerte tormenta geomagnética de nivel G4 afecta al Perú tras una eyección de masa coronal del Sol. | Ecología Verde

Una intensa tormenta geomagnética de nivel G4 —considerada severa— viene afectando al Perú desde el fin de semana, tras el impacto de una eyección de masa coronal (CME) emitida por el Sol el último sábado 18 de enero. El fenómeno, uno de los más fuertes registrados en más de 20 años, podría generar perturbaciones en sistemas de navegación, satélites y redes eléctricas, aunque sin riesgos graves inmediatos para el país, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, la CME alcanzó la Tierra en apenas 25 horas, un tiempo inusualmente corto. Desde el IGP, el presidente Hernando Tavera explicó que esta es la primera llamarada solar de clase X del 2026, y generó una tormenta de radiación solar nivel S4.

El impacto se registró el domingo 19 de enero a las 2:15 p. m., lo que ha provocado perturbaciones geomagnéticas que fluctuaron entre los niveles G1 y G4. El evento estuvo acompañado por un campo magnético interplanetario intenso, vientos solares de hasta 1.150 kilómetros por hora y un índice Kp de 9.

¿Qué efectos puede tener en el Perú?

El director de Ciencias del Geoespacio del IGP, Danny Scipión, detalló a La República que este tipo de tormentas puede afectar principalmente a sistemas tecnológicos que usamos en el día a día. “Existe la posibilidad de que se vean afectadas las señales que vienen de los satélites, como el GPS o los sistemas de navegación. Sin embargo, hasta el momento no se ha detectado ninguna afectación real, ni en el Perú ni en otros países”, señaló.

El especialista precisó que, aunque el riesgo existe, no se han registrado fallas en los sistemas de comunicación ni interrupciones en los servicios de navegación aérea. “Si eso estuviera ocurriendo, ya se habrían cancelado vuelos. No tenemos reportes de ese tipo”, indicó.

Una intensa tormenta geomagnética de nivel G4 afecta al Perú, tras una eyección de masa coronal del Sol. Foto: difusión.

¿Podría haber apagones o fallas eléctricas?

Respecto a un posible impacto en las redes eléctricas, Scipión aclaró que, si bien las tormentas geomagnéticas pueden generar corrientes inducidas capaces de afectar sistemas de energía, el nivel actual no representa un riesgo alto para el país.

“Es una tormenta fuerte, pero no ha llegado al nivel G5. Los índices magnéticos han alcanzado valores altos, pero no los suficientes como para generar corrientes peligrosas en tierra. En el Perú es poco probable que se produzcan apagones por este fenómeno”, sostuvo. Añadió que este tipo de afectaciones suelen darse con mayor intensidad en el hemisferio norte, donde existen redes eléctricas más extensas y expuestas.

Se recomienda no observar el Sol directamente y usar filtros certificados para las observaciones astronómicas. Foto: composición LR.

IGP descarta riesgos para la población

El especialista también descartó impactos directos en la salud de las personas. “Esto no afecta a los seres humanos. Lo que puede verse comprometido, en casos extremos, es la tecnología”, precisó. Asimismo, recomendó mantenerse informados únicamente por canales oficiales y evitar alarmas innecesarias. “No estamos en un escenario en el que debamos preocuparnos. La tormenta ya está en fase de descenso”, afirmó.

Según el monitoreo del IGP, el evento geomagnético ha pasado de nivel G4 a G3 y continuará debilitándose progresivamente. “Probablemente hoy la tormenta estará finalizando y todo volverá a condiciones normales”, indicó Scipión.

Recomendaciones ante tormenta geomagnética

El Instituto Geofísico del Perú continúa vigilando el comportamiento del clima espacial, especialmente ante la presencia de nuevas regiones activas en el Sol. Las autoridades reiteraron que cualquier cambio relevante será comunicado oportunamente a la población.

Mientras tanto, se recomienda no observar el Sol directamente y utilizar únicamente filtros certificados en caso de realizar observaciones astronómicas, para evitar daños a la vista.

