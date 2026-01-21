Desde este miércoles 21 de enero se aplicarán sanciones monetarias a aquellos motociclistas que circulen con dos personas en su unidad. Anteriormente, la medida no tenía consecuencias legales, pero tras la aprobación del Decreto Supremo N° 002-2026-MTC, publicado el 15 de enero del 2026, se impondrá una multa de S/660. Incluso la normativa detalla rigurosidad en caso de reincidencia.

¿En qué distritos regirán las sanciones a los motociclistas que circulen con dos personas a bordo?

La disposición regirá de forma estricta desde este miércoles en todos los distritos de Lima Metropolitana y el Callao que fueron declarados en estado de emergencia frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. Como se recuerda, la medida fue prorrogada por 30 días calendario más a partir del 20 de enero de 2026, es decir, seguirá vigente, por lo menos, hasta el 18 de febrero.

Distritos con estado de emergencia en Lima Metropolitana: Cercado de Lima, Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Distritos con estado de emergencia en la Provincia Constitucional del Callao: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú.

Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Foto: El Peruano

¿Cuál es la infracción sobre el traslado de dos personas en moto y qué pasa si eres reincidente?

La primera infracción por trasladar a dos personas en moto en Lima Metropolitana y el Callao será de S/660, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de 50 puntos en el récord del conductor. Sin embargo, si vuelves a ser intervenido por la misma acción, la sanción será de S/1.320 (24 % de la UIT) y 60 puntos, lo que podría derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

“A partir del miércoles 21 ya serán aplicables las sanciones pecuniarias. Esperamos la colaboración de la ciudadanía, porque la seguridad es tarea de todos”, resaltó Rafael Rivera, especialista legal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).