Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Multa a motociclistas por llevar pasajeros rige HOY en Lima Metropolitana: ¿dónde aplica y qué sanción hay por reincidencia?

La disposición entra en vigencia este 21 de enero y se aplica en varios distritos a fin de reforzar la seguridad ciudadana. La normativa prevé sanciones más severas en caso de reincidencia.

Sanciones por trasladar a dos personas en moto.
Sanciones por trasladar a dos personas en moto. | Foto: composición LR/ PNP

Desde este miércoles 21 de enero se aplicarán sanciones monetarias a aquellos motociclistas que circulen con dos personas en su unidad. Anteriormente, la medida no tenía consecuencias legales, pero tras la aprobación del Decreto Supremo N° 002-2026-MTC, publicado el 15 de enero del 2026, se impondrá una multa de S/660. Incluso la normativa detalla rigurosidad en caso de reincidencia.

¿En qué distritos regirán las sanciones a los motociclistas que circulen con dos personas a bordo?

La disposición regirá de forma estricta desde este miércoles en todos los distritos de Lima Metropolitana y el Callao que fueron declarados en estado de emergencia frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. Como se recuerda, la medida fue prorrogada por 30 días calendario más a partir del 20 de enero de 2026, es decir, seguirá vigente, por lo menos, hasta el 18 de febrero.

  • Distritos con estado de emergencia en Lima Metropolitana: Cercado de Lima, Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pucusana, Pueblo Libre, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Anita, Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
  • Distritos con estado de emergencia en la Provincia Constitucional del Callao: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú.
Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Foto: El Peruano

Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Foto: El Peruano

¿Cuál es la infracción sobre el traslado de dos personas en moto y qué pasa si eres reincidente?

La primera infracción por trasladar a dos personas en moto en Lima Metropolitana y el Callao será de S/660, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de 50 puntos en el récord del conductor. Sin embargo, si vuelves a ser intervenido por la misma acción, la sanción será de S/1.320 (24 % de la UIT) y 60 puntos, lo que podría derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

“A partir del miércoles 21 ya serán aplicables las sanciones pecuniarias. Esperamos la colaboración de la ciudadanía, porque la seguridad es tarea de todos”, resaltó Rafael Rivera, especialista legal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

MTC prohíbe circular a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

MTC prohíbe circular a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

Multas a motociclistas desde el 20 de enero: MTC sancionará con hasta S/1.320 por circular con 2 personas

Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

Perú firma nuevo acuerdo aéreo con país vecino que potenciará la conectividad y facilitará viajes internacionales

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

