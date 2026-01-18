HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Gobierno reglamenta ley con nuevas medidas contra la extorsión y el sicariato en el transporte público

El decreto incorpora acciones de control financiero, patrullaje focalizado, rutas provisionales y mecanismos de atención a víctimas, cuya implementación dependerá de la coordinación entre distintas entidades públicas.

Reglamentan ley que busca combatir extorsion al transporte
Reglamentan ley que busca combatir extorsion al transporte | Composición nLR

El Gobierno aprobó el reglamento que permite poner en marcha la Ley N.° 32490, norma que dispone medidas extraordinarias frente a los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Según el texto legal, el transporte público y de mercancías es considerado un servicio “esencial y estratégico para la movilidad social, el empleo y la economía”. Al respecto, la norma define acciones orientadas a la prevención del delito, la respuesta policial inmediata, la protección de víctimas y la reactivación del servicio tras hechos delictivos, sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Violencia en el transporte continúa: Ministerio Público reporta 73 muertes en 2025, pese a medidas de Gobierno

lr.pe

Disposiciones generales de la norma

El decreto dispone que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP supervise el monitoreo de pagos realizados por empresas supervisadas, con el objetivo de identificar posibles transferencias vinculadas a extorsión. Estas acciones se desarrollan dentro del marco de las normas de prevención del lavado de activos.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera deberá acreditar a personal de la Policía Nacional para el acceso en línea a la base de datos de personas denunciadas por extorsión y sicariato, acceso que deberá otorgarse en un plazo máximo de cinco días calendario. La UIF y la PNP deberán coordinar de manera permanente las acciones de investigación.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evaluará rutas, paraderos, terminales y vehículos del servicio de transporte público de personas y mercancías en los que se implementarán medidas de seguridad operativa. Estas medidas incluyen sistemas de videovigilancia, cámaras y botones de pánico integrados al sistema C5i o su equivalente. La norma establece que la implementación de estos elementos será progresiva y estará a cargo de las autoridades responsables de la gestión del tránsito y la fiscalización del transporte terrestre, de acuerdo con la disponibilidad tecnológica y presupuestal.

PUEDES VER: Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

lr.pe

Inteligencia policial y capacitación para la denuncia

La División del Observatorio del Crimen de la Policía Nacional del Perú será responsable de la elaboración de mapas delictivos georreferenciados y análisis espaciotemporales para identificar zonas críticas vinculadas a extorsión y sicariato. De manera complementaria, las autoridades de fiscalización del transporte, el Ministerio del Interior y la PNP deberán ejecutar acciones de capacitación dirigidas a propietarios, conductores y cobradores de empresas de transporte autorizadas, orientadas a la detección y denuncia de estos delitos. Los planes y cronogramas deberán elaborarse dentro de los siete días calendario posteriores a la vigencia del decreto.

El decreto dispone que la Policía implemente centros de comando y patrullajes focalizados, con participación de unidades especializadas en extorsión y sicariato, de acuerdo con sus planes operativos y mapas del delito. Asimismo, se establecen mecanismos de protección a las víctimas, que incluyen la reserva de la identidad del denunciante, canales telefónicos de orientación, botones de pánico antiextorsión y patrullaje focalizado. Las autoridades competentes deberás informar trimestralmente sobre las medidas de protección aplicadas.

Rutas provisionales

Ante situaciones de bloqueo, amenazas o zonas de riesgo delictivo, la Policía Nacional identificará y delimitará las áreas afectadas y remitirá esta información al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de manera semanal. Con base en estos reportes, el MTC elaborará planes de rutas provisionales para garantizar la continuidad y seguridad del servicio de transporte terrestre, lo que podrá implicar modificaciones temporales de rutas, paraderos y frecuencias, en coordinación con los operadores y los gobiernos locales.

En la etapa posterior al delito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Economía y Finanzas deberán impulsar el marco normativo para un fondo de apoyo financiero postdelito y reparación integral. Las víctimas de extorsión y sicariato en el transporte público accederán a atención en salud mental conforme a la Ley de Salud Mental, mientras que el Ministerio de Trabajo brindará servicios de reinserción laboral a las personas registradas como víctimas en el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad.

Finalmente, la norma dispone la elaboración de protocolos de actuación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para investigaciones sobre extorsión y sicariato, así como acciones coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera y la SUNAT para el rastreo de flujos ilícitos. Además, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá emitir disposiciones complementarias para la aplicación de la extinción de dominio en el marco de la Ley N.° 32490.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Cerca de 100 mil conductores dejaron sus trabajos en Perú por miedo a las extorsiones, según dirigente de transportistas

Cerca de 100 mil conductores dejaron sus trabajos en Perú por miedo a las extorsiones, según dirigente de transportistas

LEER MÁS
Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar empresas de transporte en VMT

Dictan 36 meses de prisión preventiva a ocho presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', acusados de extorsionar empresas de transporte en VMT

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

LEER MÁS
Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

Trabajadores de EsSalud anuncian movilización y plantón este 20 de enero: “El problema no es económico, es la mala gestión y la injerencia política"

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular para obtener una vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular para obtener una vacante en colegios?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Sociedad

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025