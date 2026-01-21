Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina
Los cortes programados por Hidrandina afectarán distintos distritos en horarios específicos, por lo que se recomienda planificar actividades con anticipación para minimizar inconvenientes.
Hidrandina anunció cortes programados de energía en Chimbote y varias zonas de Áncash entre el jueves 22 y domingo 25 de enero, debido a trabajos de mantenimiento y ampliación de redes eléctricas. La medida busca mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más estable.
La interrupción afectará distintos distritos en horarios específicos, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y planificar sus actividades con anticipación.
Para conocer el cronograma exacto de cortes y las zonas afectadas, Hidrandina instó a los ciudadanos a consultar sus canales oficiales, como su página web y redes sociales.
Zonas y horarios por corte de luz en Áncash, jueves 22 de enero
El corte programado por Hindrandina para el jueves 22 de enero será desde las 10.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.
- Chimbote: Caserío Las Flores, Conjunto Habitacional El Milagro, Conjunto Habitacional Cascajal, Conjunto Habitacional El Botadero.
Zonas y horarios por corte de luz en Áncash, sábado 24 de enero
El corte programado por Hindrandina para el sábado 24 de enero será desde las 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.
- Pomabamba: Parobamaba, Quinuabamba y anexos. Conopa y Chogo
- Independencia / Huaraz: Jr. Francisco de Zela, Jr, Corongo, Jr, Pallasca del Barrio de Centenario
Zonas y horarios por corte de luz en Áncash, domingo 25 de enero
La restricción del servicio de luz por Hindrandina para el domingo 25 de enero será desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
- Chimbote: Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio la Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural mi establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal – Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ El Porvenir, PP. JJ La Unión, AA.HH. Primavera Alta, PP. JJ La Primavera, Virgen de Guadalupe, La Campiña, AA.HH. Villa el Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Tupac Amaru Alto y Bajo Tambo Real -, AA. HH Ampl. La Unión, C.P. Kilometro 8, Centro Poblado Tupac Bajo, AA.HH. Laderas Los Jardines, AA.HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA.HH. Laderas De Los Jardines, AA.HH. El Mirador - Chachapoyas, Anexo La campiña San José, AA. HH Nuevo Amanecer, AA.HH. Pampadura, AA.HH. Santa Elisa, AA.HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA.HH. Chachapoyas Bajo, AA.HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1 Etapa, Anexo Chachapoyas, AA.HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA.HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, AA.HH. Nueva Esperanza Parcela A, AA.HH. Santa Rosa, AA. HH Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ 3 de Octubre.
- Chimbote: Santa Clemencia, El Mirador, Villa el Salvador, Santa Elisa, Chachapoyas Alto, Pampadura, Ampliación Pampa Dura Darío Velarde, Cahuide, Nueva Esperanza, El Pozo, Sector Las Cruces – Montesarumo.