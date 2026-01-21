HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 21 DE ENERO | LR+ Noticias

Sociedad

Corte de luz en Chimbote y Áncash: distritos y horarios afectados hasta el domingo 25 de enero, según Hidrandina

Los cortes programados por Hidrandina afectarán distintos distritos en horarios específicos, por lo que se recomienda planificar actividades con anticipación para minimizar inconvenientes.

Restricción del servicio se realizará por más de 8 horas.
Restricción del servicio se realizará por más de 8 horas. | Foto: composición LR/ Hidrandina

Hidrandina anunció cortes programados de energía en Chimbote y varias zonas de Áncash entre el jueves 22 y domingo 25 de enero, debido a trabajos de mantenimiento y ampliación de redes eléctricas. La medida busca mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más estable.

La interrupción afectará distintos distritos en horarios específicos, por lo que se recomienda a los usuarios tomar precauciones y planificar sus actividades con anticipación.
Para conocer el cronograma exacto de cortes y las zonas afectadas, Hidrandina instó a los ciudadanos a consultar sus canales oficiales, como su página web y redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Balean bus de los 'Verdes' lleno de pasajeros en San Luis: empresa había denunciado amenazas extorsivas

lr.pe

Zonas y horarios por corte de luz en Áncash, jueves 22 de enero

El corte programado por Hindrandina para el jueves 22 de enero será desde las 10.00 a. m. hasta las 3.00 p. m.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Chimbote: Caserío Las Flores, Conjunto Habitacional El Milagro, Conjunto Habitacional Cascajal, Conjunto Habitacional El Botadero.

Zonas y horarios por corte de luz en Áncash, sábado 24 de enero

El corte programado por Hindrandina para el sábado 24 de enero será desde las 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

  • Pomabamba: Parobamaba, Quinuabamba y anexos. Conopa y Chogo 
  • Independencia / Huaraz: Jr. Francisco de Zela, Jr, Corongo, Jr, Pallasca del Barrio de Centenario

Zonas y horarios por corte de luz en Áncash, domingo 25 de enero

La restricción del servicio de luz por Hindrandina para el domingo 25 de enero será desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

  • Chimbote: Parcial: Centro Poblado Menor Cambio Puente, Predio Rural Tangay Bajo y Alto, Predio la Rinconada, Predio Rus Pampa de Chimbote, Predio Rural mi establo, Compuerta de Palos, Las Flores, Pampa Dura, Tangay, Carrizal, Santa Elisa - La Pampa, Chachapoyas Alto, Cerro Campana, El Arrosal – Montesarumo, Las Cruces, PP. JJ El Porvenir, PP. JJ La Unión, AA.HH. Primavera Alta, PP. JJ La Primavera, Virgen de Guadalupe, La Campiña, AA.HH. Villa el Salvador - Pampa el Toro, PP. JJ Santa Clemencia, Predio La Rinconada y Anexo San José, C.P. San José, C.P. 23 de octubre, C.P. Tupac Amaru Alto y Bajo Tambo Real -, AA. HH Ampl. La Unión, C.P. Kilometro 8, Centro Poblado Tupac Bajo, AA.HH. Laderas Los Jardines, AA.HH. Las Flores de Tangay, Habil. Urb. Alto Chimbote I y II, AA.HH. Laderas De Los Jardines, AA.HH. El Mirador - Chachapoyas, Anexo La campiña San José, AA. HH Nuevo Amanecer, AA.HH. Pampadura, AA.HH. Santa Elisa, AA.HH. Ampliación Pampa Dura, Sector Cahuide, AA.HH. Chachapoyas Bajo, AA.HH. El Pozo, Urb. Alto Chimbote II 1 Etapa, Anexo Chachapoyas, AA.HH. Los Laureles - Nueva Esperanza, AA.HH. Nueva Esperanza Chachapoyas, AA.HH. Nueva Esperanza Parcela A, AA.HH. Santa Rosa, AA. HH Cascajal, Urb. Alto Chimbote II, PP. JJ 3 de Octubre.
  • Chimbote: Santa Clemencia, El Mirador, Villa el Salvador, Santa Elisa, Chachapoyas Alto, Pampadura, Ampliación Pampa Dura Darío Velarde, Cahuide, Nueva Esperanza, El Pozo, Sector Las Cruces – Montesarumo.
Notas relacionadas
Turista alemán que viajaba en bicicleta a Pastoruri muere tras ser impactado por un rayo en Áncash

Turista alemán que viajaba en bicicleta a Pastoruri muere tras ser impactado por un rayo en Áncash

LEER MÁS
Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,0 remeció Chimbote, según IGP

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,0 remeció Chimbote, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,2 remeció Chimbote, según IGP

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,2 remeció Chimbote, según IGP

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presentación de Comerciantes Unidos EN VIVO vía Nativa: ver la Tarde del Águila 2026 HOY contra UTC

Partido Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY por la fecha 7 de la Champions League: ¡gol de Fermín!

Indecopi multa a Saga Falabella con más de S/20.000 por cambiar piezas de un iPhone 14 sin informar al consumidor sobre las modificaciones

Sociedad

Principales hospitales de Arequipa sin insumos médicos: "Estamos dejando de operar 54 pacientes"

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

José Jerí no asume responsabilidad en reuniones clandestinas e insiste que se trata de un "complot"

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025